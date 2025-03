Pattinaggio artistico, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri guidano gli azzurri

Manca poco all’appuntamento più importante della stagione di pattinaggio artistico. Si disputeranno infatti dal 23 al 29 marzo i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena negli Stati Uniti, precisamente sul ghiaccio di Boston. Non sarà una gara come le altre perché, come sappiamo, oltre al blasone delle medaglie in palio ci saranno anche i primi pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà della partita con una nutrita spedizione composta da sette rappresentanti, tutti con ambizioni differenti.

I fari saranno ovviamente puntati sui veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, a caccia del terzo metallo iridato della carriera dopo l’argento del 2023 ed il bronzo del 2024. A lottare con gli azzurri ci saranno i padroni di casa Madison Chock-Evan Bates, i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.

Scenario aperto poi nelle coppie d’artistico, dove Sara Conti-Niccolò Macii proveranno a riacciuffare di nuovo la top 3 mondiale dopo lo splendido terzo posto conquistato due anni fa. Tante le insidie per i Vice Campioni Europei in carica, pronti a confrontarsi con i tedeschi Minerava Fabienne Hase-Nikita Volodin (oro continentale nel 2025), con i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara (oro ai Four Continents 2025), con i canadesi Campioni in carica Deanna Stellato Dudel-Maxime Deschamps, oltre con altri binomi molto pericolosi, come i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko senza escludere le potenzialità del secondo team azzurro, quello formato da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Una grande sfida attende invece gli specialisti dell’individuale maschile Nikolaj Memola e Daniel Grassl, entrambi con tutte le carte in regola per recitare il ruolo da spina nel fianco in una prova in cui dovrebbero emergere le caratteristiche tecniche estreme di Ilia Malinin e quelle qualitative di Yuma Kagiyama e Shun Sato. Ma non sono escluse sorprese (citofonare Shaidorov). La missione per Lara Naki Gutmann, unica azzurra nella prova femminile. sarà invece quella di mantenere egregiamente alta quell’asticella con cui ha compiuto un vistoso exploit negli ultimi mesi, in due segmenti dove Amber Glenn proverà ad insidiare la folta compagine asiatica. Di seguito i convocati.

MONDIALI 2025 PATTINAGGIO ARTISTICO: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Nikolaj Memola

Daniel Grassl

Individuale femminile

Lara Naki Gutmann

Coppie d’artistico

Sara Conti-Nicolò Macii

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Danza sul ghiaccio

Charléne Guignard-Marco Fabbri

Vitoria Manni-Carlo Roethlisberger