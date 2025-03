Pattinaggio artistico: ancora ignota la lista dei russi che prenderanno parte alla qualificazione olimpica

La notizia più clamorosa della stagione 2024-2025 di pattinaggio artistico è stata sicuramente quella riguardante l’apertura dell’ISU circa la possibilità di integrare una ristretta schiera di atleti russi e bielorussi, sotto bandiera neutrale AIN, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Secondo quanto emerso dalle precedenti comunicazioni, la Federazione russa entro il 28 febbraio avrebbe dovuto comunicare all’International Skating Union dei rappresentanti selezionati per partecipare alla gara di qualificazione olimpica, programmata per settembre a Pechino, indicando un atleta per categoria. La data, molto in anticipo rispetto ai tempi normali, è stato ritenuto necessario per far sì che i pattinatori selezionati possano entrare nel “circuito” antidoping, con la tracciabilità e con gli opportuni controlli a sorpresa.

Malgrado siano passati più di venti giorni dalla scadenza, ad oggi la lista degli atleti non è stata ufficializzata pubblicamente, fattore che ha destato non poca curiosità tra pubblico e addetti ai lavori. In realtà, la mancata comunicazione è dovuta ad un passaggio obbligato da parte dell’ISU che, al momento, sta vagliando attentamente l’elenco per certificare l’effettiva idoneità dei profili indicati che, come sappiamo, devono soddisfare determinati requisiti per poter essere ammessi (tra cui anche quello di non supportare l’attuale conflitto bellico in Ucraina).

Al momento, circolano soltanto ipotesi. A rigor di logica potrebbero partire alla volta Cina la fuoriclasse Adelia Petrosian, la coppia di danza Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, la fortissima coppia d’artistico Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov e, in campo maschile, Vladislav Dikidzhii, fresco Campione di Russia.