Quando iniziano i Mondiali di pattinaggio artistico 2025? Programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2025 di pattinaggio artistico andranno in scena sul ghiaccio di Boston (Massachusetts, USA) dal 26 al 29 marzo. Si assegneranno come sempre quattro titoli: femminile, maschile, coppie di artistico, danza. Ad aprire le danze saranno gli short program delle donne e delle coppie, a cui verranno assegnate anche le prime medaglie di questa rassegna iridata che rappresenta l’evento principale della stagione per questa disciplina.

Verranno inoltre assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, trascinata da Charléne Guignard e Marco Fabbri, a caccia del terzo metallo iridato della carriera dopo l’argento del 2023 ed il bronzo del 2024. Tra le coppie riflettori puntati su Sara Conti e Niccolò Macii, che proveranno a salire nuovamente sul podio dopo il terzo posto conquistato due anni fa. Nikolaj Memola e Daniel Grassl cercheranno il risultato di lusso nella gara maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di pattinaggio artistico. La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport (reti dettagliate da definire); in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Boston sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025

Mercoledì 26 marzo

17.05 Short program femminile

23.45 Short program coppie

Giovedì 27 marzo

16.05 Short program maschile

23.15 Free program coppie

Venerdì 28 marzo

16.15 Rhythm dance

23.00 Free program femminile

Sabato 29 marzo

18.30 Free dance

23.00 Free program maschile

Domenica 30 marzo

20.00 Galà di esibizione

