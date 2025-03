Calcio femminile, ritorna la Coppa Italia: Juventus e Roma vogliono sfidarsi (ancora) in finale

Lo abbiamo ripetuto tante volte: quando c’è Juventus-Roma, lo spettacolo è garantito. E pochi giorni dal mirabolante big match che ha inaugurato la Poule Scudetto della Serie A di calcio femminile, c’è chi spera di poter vedere l’ennesimo confronto tra le due compagini, magari in una partita secca e decisiva. L’occasione potrebbe essere la finale della Coppa Italia 2024-2025. Ma prima le due squadre dovranno affrontare la semifinale di ritorno, entrambe partendo da una situazione di vantaggio, seppur molto diversa.

La Roma alle 18:00 di mercoledì 5 marzo, accoglierà tra le mura amiche del Tre Fontane il Sassuolo, forte del risultato di 3-1 maturato nella gara di ritorno. Una disputa quindi teoricamente in discesa per le ragazze guidate da Alessandro Spugna che, tuttavia, dovranno stare attente a delle avversarie comunque toste e capaci di impensierire chiunque.

Dopo il bruttissimo avvio, le emiliane hanno infatti ritrovato ormai da diverso tempo la giusta condizione, giocando sempre spensierate mettendo in campo precisione, intelligenza e personalità. Una finale in tal senso rappresenterebbe per loro un traguardo importantissimo. È plausibile dunque una prestazione di grande carattere.

Leggermente diverso lo scenario della Juve, chiamata a difendere il punteggio di misura, ovvero il 3-2 della prima sfida, accogliendo in casa una Fiorentina (calcio d’inizio alle 18:00 di giovedì 6 marzo) che sembra aver perso completamente la strada. Nonostante un avvio davvero promettente, le giocatrici di Sebastian De La Fuente si sono incanalate in un loop di risultati molto scialbi, spesso preoccupanti. Ma po’ come le neroverdi, anche la Viola farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alle rivali, consapevoli di essere più che attrezzate per compiere l’impresa e di avere proprio quest’ultima chiamata per raddrizzare la stagione.