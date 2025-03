Calcio femminile: la Roma batte l’Inter e aggancia il 2° posto in Serie A. Il Milan ferma la Juve

Va in archivio una domenica semplicemente emozionante di calcio femminile. In occasione dei due match in programma oggi, validi per la seconda giornata della Poule Scudetto di Serie A 2024-2025 il Milan ha pareggiato al 90′ fermando la Juventus, mentre la Roma ha vinto in pieno recupero contro l’Inter.

Ma andiamo con ordine. Tra le mura amiche, le rossonere dimostrano fin dalle prime battute di essersi meritate l’ingresso tra le prime cinque della classe, mettendo in seria difficoltà la capolista. Non a caso al 18′ le padrone di casa si procurano un calcio di rigore, provocato da un atterraggio di Renzotti da parte di Harkiven. Un minuto dopo, dal dischetto, Domping non sbaglia, portando le compagne avanti. La Vecchia Signora amministra le operazioni, ma non riesce a trovare l’imbucata vincente andando a riposo sotto di un goal.

Un copione che si ripete anche nelle prime battute della seconda frazione, fino al cambio strategico di Massimiliano Canzi. Il mister chiama dentro infatti Beccari che, pochi istanti dopo il suo ingresso (precisamente al 63′) finalizza in rete una ripartenza egregiamente orchestrata da Cantore. È la svolta, perché dopo solo dieci minuti Cristiana “Sentenza” Girelli firma la rete dell’1-2, usufruendo anche in questo caso di un lavoro pregevole della numero 9. Ma il diavolo non ci sta e, nei minuti finali, tenta il tutto per tutto fino ad arrivare al 90′, quando un tiro di Nadim alla disperata intercetta le gambe di Karczewska regalando così il pareggio al pubblico di casa. In virtù di quanto successo, il Milan sale a quota 27 punti, a due lunghezze dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. Un pari che non fa male invece per la Vecchia Signora, in vetta a quota 49 a undici punti dalle avversarie.

Come anticipato in apertura, la giornata si è aperta con l’emozionante disputa tra Roma e Inter, terminata con il successo all’ultimo respiro delle capitoline che, adesso, sono appaiate alle nerazzurre, gravitando al secondo posto in classifica con 38 punti. Il match delle Campionesse d’Italia comincia in salita. Sono infatti le ospiti a passare in vantaggio per prima dopo appena sei minuti di orologio per merito di Wullaert, lasciata colpevolmente sola da Minami e lesta a battere in rete su passaggio di Csiszar, finalizzazione perfetta di un’azione cominciata per una sbavatura d’impostazione da parte di Giugliano.

Ma sarà proprio la capitana a mettere una toppa all’errore, pareggiando i conti al 65’ della ripresa su un calcio di rigore provocato da un fallo di Milinkovic su Viens, commesso dopo che Dragoni aveva appena colpito la traversa. Poi, in pieno recupero, quando tutto sembra destinato ad esaurirsi con un pari, arriva il goal vittoria da parte della Roma. Al quinto minuto di recupero, su azione insistita, Corelli passa a Giugliano all’interno dell’area di rigore; quest’ultima non pensandoci due volte lascia partire un tiro di prima intenzione respinto da Runarsdottir che, però, non fa i conti con una rapidissima Di Guglielmo, brava a battere di testa da due passi.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA POULE SCUDETTO

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Juventus 49 20 15 4 1 57 21 +36 2. Inter 38 19 11 5 3 35 16 +19 3. Roma 38 20 11 5 4 41 25 +16 4. Fiorentina 29 19 8 5 6 24 24 0 5. Milan 26 20 7 6 7 27 30 -3

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA POULE SALVEZZA (in attesa di Como-Sassuolo)