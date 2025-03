Calcio femminile, Juventus ko contro la Fiorentina nel 3° turno della Poule Scudetto. Pari tra Sampdoria e Napoli

Andate in archivio le partite del sabato dedicate alle Poule Salvezza e Scudetto del campionato di calcio femminile di Serie A. Punti molto pesanti erano in palio allo stadio ‘La Sciorba’, con la Sampdoria intenzionata a fare bottino pieno per scavalcare il Napoli e tornare a sorridere dopo tre sconfitte di fila.

Alla fine c’è stato un pari a reti bianche che ha dato modo alle partenopee di mantenere inalterato il margine di due lunghezze sulla Samp in una partita in cui la concretezza non è stata la caratteristica principale. Parlando invece del gruppo riservato alle formazioni di vertice, al ‘Pozzo-Lamarmora’ di Biella, la capolista Juventus ospitava la Fiorentina, reduce da quattro ko consecutivi con le bianconere.

La Viola, messi a referto due 0-0 consecutivi, voleva risolvere il problema del gol. Si può affermare che a togliere le castagne dal fuoco sia stata la spagnola Veronica Boquete che, con una doppietta, ha steso la Vecchia Signora e permesso alle gigliate di portarsi a casa tre punti inattesi alla vigilia.

Un risultato che rovina la festa alla Juve che avrebbe voluto compiere un altro passo verso il Tricolore. La classifica comunque sorride sempre alla squadra di Max Canzi, visti gli undici punti di margine sull’Inter (prima inseguitrice), pur con due match in più. Fiorentina, invece, in quarta posizione a -17 dal club di Torino.