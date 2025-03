Calcio femminile, Juventus ko contro l’Inter nel 5° turno della seconda fase di Serie A

Calato il sipario sulla 5ª giornata della seconda fase della Serie A di calcio femminile. Tre le sfide ad animare questa domenica: i due incontri della Poule Salvezza tra Napoli e Como e tra Sampdoria e Sassuolo e uno della Poule Scudetto, il derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Allo Stadio “Giuseppe Piccolo” le lariane hanno dato un seguito alla loro serie positiva (4 match), espugnando il rettangolo verde partenopeo grazie alle marcature della slovena Zara Kramzar al 28′ e della statunitense Alex Kerr al 64′. Con questo risultato, le comasche rimangono in vetta alla classifica della Poule, con tre punti di margine sulla Lazio.

Successo esterno anche delle neroverdi allo Stadio La Sciorba contro la Samp. Le blucerchiate andavano a caccia del primo successo davanti ai propri tifosi in campionati, ma anche in questo caso l’obiettivo non è stato centrato. Il Sassuolo ha prevalso 5-2 con i gol della tedesca Gina-Maria Chmielinski all’8′, della scozzese Lana Clelland al 24′ e al 68′, della belga Kassandra Missipo al 64′ e dell’altra belga Elena Dhont all’81’. A nulla sono valse le reti di Sara Baldi al 49′ e di Nicole Arcangeli al 90+6′ tra le file delle padrone di casa. La squadra ligure rimane fanalino di coda con 10 punti a -1 dal Napoli.

Nel big match dell’Arena Civica “Gianni Brera” è successo davvero di tutto. Juve che sembrava aver messo in cassaforte il successo. Chiara Beccari aveva sbloccato il risultato per le bianconere al 45′, raggiunte poi al 55′ dalla marcatura di Martina Tomaselli. La realizzazione all’88’ di Sofia Cantore si pensava sarebbe stata risolutiva, ma nei minuti di recupero è cambiato completamente lo spartito.

Al 90+2′ rigore per l’Inter: contatto tra Brighton e Bugeja e penalty realizzato dalla belga Tessa Wullaert. 2′ dopo, nell’ultima azione della partita, il tiro di Haley Bugeja ha chiamato alla respinta il portiere bianconero e sulla ribattuta è stata pronta a gonfiare la rete Elisa Polli. La Beneamata ha così ottenuto la prima affermazione stagionale contro la capolista, mentre la Juventus è stata costretta a incassare un ko doloroso. Formazione di Max Canzi sempre al comando con 49 punti, 7 in più dell’Inter in classifica generale.