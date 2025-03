Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025: Caleb Ewan vince per distacco la prima tappa

Era il più atteso e, con un lotto di velocisti non del tutto esaltante, non poteva che vincere. Torna in gara, con la nuova divisa della Ineos Grenadiers Caleb Ewan e lo fa alla grande: per l’australiano vittoria allo sprint nella tappa d’apertura della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025 sul traguardo di Bondeno.

Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Baptiste Huyet (Unibet Tietema Rockets), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) e Dominik Amann (Team Vorarlberg).

Il gruppo però, guidato dalle squadre dei velocisti, ha gestito al meglio la situazione andando a chiudere a circa 15 chilometri dall’arrivo. Da lì in poi preparazione della volata conclusiva. A prendere in mano l’iniziativa è stata ovviamente la Ineos Grenadiers che negli ultimi 700 metri ha fatto il vuoto, lanciando alla perfezione Caleb Ewan.

L’australiano ha dominato, staccando tutti gli altri e vincendo praticamente per distacco. Alle sue spalle il campione israeliano Oded Kogut (Israel – Premier Tech) ed il francese Fabien Doubey (Team TotalEnergies). In casa Italia da sottolineare la convincente quarta piazza del giovanissimo Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), sesto è Alessio Menghini (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), settimo Davide Persico (Wagner Bazin WB), ottavo Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step).