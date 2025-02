La RAI perde Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race: si vedranno solo con abbonamento

La Rai non ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta tv in chiaro due grandi corse ciclistiche come il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race: una delle cinque Classiche Monumento e la ribattezzata classica della birra non potranno essere seguite dagli appassionati sulle reti del network pubblico.

La Rai non si è aggiudicata la possibilità di seguire come di consueto due eventi molto amati dal grande pubblico. Basti pensare che il Giro delle Fiandre fece registrare uno share dell’8,1% su Rai 2 nella passata edizione, dunque si tratta di una rinuncia di rilievo per il servizio pubblico e per chi non potrà usufruire di un abbonamento per guardare le due corse.

Il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race saranno in esclusiva sui canali di Discovery: le due corse potranno essere seguite su Eurosport soltanto dagli abbonati. La Rai ha quantomeno conservato i diritti di grandi eventi come il Tour de France, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi fino al 2030 (oltre al Giro d’Italia).

Alessandro Fabretti ha dichiarato a Qui Bici Sport: “Non coprire la Ronde e l’Amstel Gold Race ci dispiace molto e possiamo capire l’amarezza da parte degli appassionati, ma non si può arrivare ovunque soprattutto in periodi di grande oculatezza economica”. Il Giro delle Fiandre è in programma domenica 6 aprile, mentre la Amstel Gold Race andrà in scena domenica 20 aprile (Pasqua).