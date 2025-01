Calendario sport 2025: tutti gli eventi mese per mese. Attesa per Mondiali di atletica, nuoto e volley

Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è che i dodici mesi all’orizzonte siano ricchi di soddisfazioni e che regalino grandi gioie. L’auspicio che rivolgiamo agli appassionati di sport è che il 2025 ci offra una serenità e che ci faccia emozionare. Inizia la stagione post-olimpica, quello che porta con sé Mondiali e/o Europei per la quasi totalità delle discipline, offrendo un piatto molto ricco e adatto a tutti i gusti.

Atletica, nuoto, ginnastica artistica e ritmica, tuffi, volley, pallanuoto, ciclismo, pallamano, canoa, canottaggio, tiri e molti altri sport saranno al centro dell’attenzione con le rispettive rassegne iridate. Per quanto concerne le competizioni multisportive ci sarà da divertirsi con i World Games (l’evento aperto alle discipline non olimpiche), le Universiadi (quelle Invernali saranno in Italia) e gli EYOF. Attenzione anche agli Europei di basket e calcio femminile, ai Mondiali di rugby femminile.

Il tennis è già incominciato con la United Cup, ma l’attesa è tutta per i quattro Slam (Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre), i vari tornei che ci terranno compagnia per tutto l’anno, le ATP Finals e la Coppa Davis in programma in Italia a novembre. Programma tradizionale per il ciclismo: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.

Abbuffata di Mondiali in inverno con la disputa delle rassegne iridate di sci alpino, sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, sci freestyle, hockey ghiaccio, curling. Il piatto dei motori sarà come sempre decisamente molto ricco: F1, MotoGP, Superbike ci terranno compagnia per la quasi totalità dell’anno, ovviamente da non perdere altri appuntamenti clou come la Dakar a gennaio, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, Motocross e Rally.

A corollario Mondiali ed Europei Indoor di atletica, i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora. Va precisato che alcuni sport hanno comunicato il proprio programma soltanto parzialmente, dunque alcuni tasselli sono ancora in fase di definizione.

Come da tradizione, OA Sport ha realizzato per voi un calendario completo di tutti gli eventi sportivi dell’anno! Ne abbiamo selezionati circa 1400 per non perdersi davvero nulla, per ricordare ogni manifestazione che più vi interessa e che vorrete vivere da vicino. Una guida completa tutta per voi, da scaricare e consultare comodamente ogni volta che vorrete, mese dopo mese, giorno dopo giorno.

Nella nostra selezione sono presenti Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo di tutti gli sport olimpici; tutti i grandi eventi multisportivi dell’anno; i grandi Giri, le grandi Classiche di ciclismo, le tappe della Diamond League di atletica, tutti i tornei di tennis e di golf; le grandi manifestazioni di sport non olimpici; tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP, Motocross, Superbike, Rally; gli eventi imperdibili che si svolgeranno in Italia; i grandi eventi degli sport non olimpici; gli appuntamenti clou della stagione invernale 2024-2025 (per quelli da ottobre in avanti bisognerà aspettare).

CALENDARIO SPORT 2025: PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO