Biathlon, Fabiana Carpella conquista il bronzo nell’Individuale ai Mondiali juniores di Oestersund

Ancora medaglia per l’Italia in questa edizione dei Mondiali 2025 giovanili di biathlon a Oestersund (Svezia). Dopo l’argento di Carlotta Gautero nell’Individuale della categoria “Youth”, la formazione tricolore ha accolto con gioia un altro podio nella prova dei quattro poligoni juniores. Nella 12.5 km Individuale, infatti, Fabiana Carpella è conquistato la medaglia di bronzo.

L’azzurrina ha commesso solo un errore nell’ultimo poligono in piedi e ha saputo conquistare con determinazione la top-3, in contesto in cui la Francia si dimostrata di grande livello, dando seguito agli strepitosi riscontri dei Mondiali assoluti di Lenzerheide (Svizzera).

Oro e argento, infatti, sono andate alle due transalpine Celia Henaff (0+0+0+0) e Amandine Mengin (0+0+0+1), distanziata di 22.5 dalla sua compagna di nazionale. Carpella, da par suo, ha concluso a 1:05.6, mettendosi alle spalle nella top-5 la norvegese Siri Skar (1+0+0+0) a 1:24.3 e la lettone Estere Volfa (1+0+0+1) a 1:29.8.

Più distanziate invece le altre azzurre al via di questa gara. Ilaria Scattolo, da cui ci si aspettava qualcosa in più, non è andata oltre la 32ª posizione con quattro errori al poligono (1+2+0+1) e un ritardo di 5:43.6 dalla vetta. Fuori dalla top-40 Birgit Schoelzhorn (1+1+2+2) 45ª a 6:42.0 e Francesca Brocchiero (4+1+1+2) 72ª a 10:34.2.