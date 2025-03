Basket: Milano e Tortona si salvano, Venezia corsara all’overtime

21a giornata della Serie A 2024-2025 a tinte di ampio spettacolo lungo tutto il giorno: dal mezzogiorno di fuoco che vede Ennis dare un gran sorriso a Venezia fino ai brividi corsi da Milano e Tortona, in attesa del posticipo del lunedì tra Virtus Bologna e Trento, d’importanza enorme per la classifica.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 96-97

Match equilibratissimo, quello del PalaSerradimigni, che si chiude però nel modo meno bello per i padroni di casa. Si comincia con tantissimo equilibrio, con nessuna delle due squadre in grado di pungere abbastanza fino al 20-20 dopo 10′. Prova a fuggire la Reyer con McGruder e Tessitori (27-35), ma di lì Cappelletti inizia a farsi sentire e con quattro triple in fila tiene la Dinamo sul 42-45 all’intervallo. Alla ripartenza c’è il 49-49 di Bendzius da tre, poi Venezia riprova la fuga con Moretti, Kabengele e Wiltjer, solo che dal 58-66 Sassari riparte con Thomas, liberi e Cappelletti: 71-69 a -10′. Il Banco cerca anche la fuga con Tambone e Bendzius, ma Ennis risponde presente. A quel punto diventa chiaro che sarà volata: Sassari pare farcela sul 96-93 con tanto Thomas, ma Parks prima ed Ennis a 2″ dalla fine poi regalano all’Umana la vittoria.

TOP SCORER

SASSARI – Thomas 23, Cappelletti 16, Bbbins 15

VENEZIA – Parks 18, Kabengele ed Ennis 16

BERTRAM DERTHONA TORTONA-OPENJOBMETIS VARESE 89-82 dts

Inizio bomba per Varese, che nei primi cinque minuti fa 0-11 con Akobundu-Ehiogu, Assui e Alviti. Pronta reazione bianconera con Vital, Kamagate e Candi: 10-13 che poi diventa 18-14 con l’ingresso nel match anche di Weems. Pian piano la Bertram riesce ad aumentare giri e vantaggio con gli stessi uomini, il che vale il 41-33 all’intervallo. Si riparte con Varese che viene spinta da Hands e Assui, e pian piano con Akobungu-Ehiogu riaggancia la Bertram. Baldasso colpisce, Assui e Mitrou-Long rispondono, 54-53 a 10′ dal termine. Librizzi con un 4-0 rimanda avanti l’Openjobmetis, che poi con Hands prova ad andarsene ed è ripresa da Vital e Weems assieme a Baldasso. Finale thrilling con Varese che prende 3 punti di margine con i liberi, ma Vital piazza la tripla che vale il 75-75 e l’overtime. Al supplementare, poi, è sempre lui a diventare trascinatore assoluto assieme a Kuhse per l’89-82 finale.

TOP SCORER

TORTONA – Vital 24, Weems 19, Candi e Kuhse 12

VARESE – Hands 21, E. Mitrou-Long 14, Alviti e N’Guessan 12

ESTRA PISTOIA-GERMANI BRESCIA 84-97

20 punti- 17 rimbalzi, 8 assist: questo il clamoroso tabellino di Miro Bilan al termine di una giornata da ricordare al PalaCarrara. La partenza bresciana è di quelle fortissime: subito 3-14 con Rivers e Della Valle a farsi molto competitivi. Il punteggio sale fin sul 5-22 prima del 12-26 dopo 10′, poi Pistoia in qualche modo si riesce a riprendere con un parziale di 15-2 a firma Kemp, Paschall e Ceron. Sul +1 Brescia riparte con Bilan, il che aiuta la Germani a riprendere lentamente margine fino al 36-44 dell’intervallo. Bella ripartenza pistoiese con Paschall, Della Valle fa 4000 in A, gli ospiti riescono a ritrovare le dieci lunghezze abbondanti di vantaggio. Si arriva sul 62-74 a 10′ dalla fine, ma è una fase in cui Brescia affonda il piede sull’acceleratore con Burnell più di Mobio: +19 a 8′ dal termine. Il resto è pura gestione.

TOP SCORER

PISTOIA – Kemp 30, Paschall 16, Forrest 12

BRESCIA – Rivers 21, Bilan 20, Della Valle 19

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO 90-80

Con Mirotic e Gillespie fuori e Dimitrijevic in panchina pro forma, Milano sorride già solo per un successo giunto in questa complicata situazione. Ritmi altissimi nel primo quarto, ma è Treviso che ne beneficia con una gran giornata della coppia Macura-Bowman (5-13). Il primo è letteralmente senza freni, la Nutribullet sale fino al 16-28 prima del parziale recupero milanese a guida Bolmaro per il 23-29 dopo 10′. Gli ospiti, però, non mollano e Pellegrino prima stoppa Mannion, poi va per il +13 (23-36). Molto ben organizzati i trevigiani, con Mezzanotte che dall’arco colpisce per il 32-47, poi LeDay e Tonut in qualche modo limitano i danni per l’EA7: 43-53. Terzo quarto in larga parte nella zona della doppia cifra di vantaggio per i trevigiani, ma dal 57-65 Brooks comincia a salire di giri (62-68 a 10′ dal termine). Ed è proprio lui che di fatto gira la partita da solo, con il 73-70 da lui firmato a 8’06” dal termine. Anche il resto dell’Olimpia prende fiducia, con il vantaggio che aumenta fino a toccare il 90-80 finale.

TOP SCORER

MILANO – Brooks 27, LeDay 17, Flaccadori 11

TREVISO – Macura 25, Bowman 13, Caroline 10

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-TRAPANI SHARK 89-94

Rimonta d’autore per gli Shark, che vanno un po’ sull’altalena in questo match. Un confronto che parte molto bene per gli ospiti, perché a fronte di un gran Notae già all’inizio la difesa tiene molto bene ed è 10-21 dopo un quarto. Reggio Emilia viene spinta da Winston più nelle vicinanze, arriva anche l’aiuto di Barford e Vitali per il -4. Proprio il capitano reggiano accorcia ancora sul -1, prima del 31-30 di Winston dalla lunetta. A quel punto è serie di sorpassi fino al 42-39 dell’intervallo. Prova a scappare Reggio Emilia con Barford e Winston, trovando anche i 12 punti di vantaggio. Galloway fa ripartire Trapani, ed proprio questo a lanciare Horton prima e Notae poi: 65-64 a 10′ dal termine. Alibegovic firma il sorpasso, a quel punto diventa battaglia per breve tempo prima che ancora l’ex Roma e Virtus Bologna dia modo a Trapani di prendere il largo con la fattiva collaborazione di Yeboah. L’Unahotels prova fino alla fine a ritornare in scia, ma finisce 89-94.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Winston 25, Barford 17, Vitali 12

TRAPANI – Notae 21, Horton 20, Robinson 14

PALLACANESTRO TRIESTE-GIVOVA SCAFATI 88-73

Prime fasi con certo equilibrio, ma già da metà primo quarto cominciano a colpire prima Cinciarini, poi Maxhuni e Pinkins per il 17-24 dopo 10′. Dal 21-29 recupero rabbiosissimo di Trieste che porta tanta firma di Ruzzier e Uthoff; McDermott chiude il 10-0 con il sorpasso. A quel punto c’è di nuovo equilibrio sostanziale, che però vede i giuliani trovare un 39-34 di buona fattura dopo metà gara. Ruzzier continua a colpire con successo, Uthoff lo segue, ma c’è anche una breve schermaglia Anim-Johnson. Di fatto regge sempre un certo equilibrio, ma pian piano Trieste inizia a mettere differenza: 65-57 a 10′ dal termine. E, alla fine, arriva anche l’esplosione da parte di Brooks, che fa volar via i giuliani, i quali a 4’12” dal termine sono sull’84-69. A questo punto si tratta solo di gestire: 88-73 al termine.

TOP SCORER

TRIESTE – Ruzzier 18, Uthoff 17, Johnson 14

SCAFATI – Gray 12, Cinciarini e Miaschi 11

CLASSIFICA

1 Brescia 32

2 Trento, Bologna, Trapani 30 (Trento e Bologna una partita in meno)

5 Milano 28

6 Trieste, Regio Emilia 26

8 Tortona 24

9 Venezia 22

10 Treviso 16

11 Sassari 14

12 Scafati, Cremona, Varese 12

15 Pistoia, Napoli 10