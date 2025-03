Reggio Emilia perde con il Manresa in Champions League, ma difende la differenza canestri.

Il futuro di Reggio Emilia nella Basketball Champions League si deciderà all’ultima giornata. La squadra italiana è stata sconfitta in Spagna dal Manresa per 96-90, ma ha difeso la differenza canestri nello scontro diretto con gli spagnoli. Dunque alla formazione italiana basterà vincere la prossima sfida in casa contro i turchi del Petkim Spor Kulubu per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Non basta questa sera un ottimo Michele Vitali da 19 punti, con il Manresa trascinato dai 29 punti di Derrick Alston Jr.

Ottimo avvio di Reggio Emilia con la tripla di Barford del 7-2. Il Manresa reagisce e trova il sorpasso con Obasohan (10-9). Ancora Barford costruisce un mini allungo per la formazione italiana (10-15). Gli spagnoli tornano nuovamente sotto, ma la tripla di Michele Vitali li ributta ancora indietro. Nel finale di quarto, però, il Manresa trova il sorpasso, ma ancora Vitali dall’arco muove la retina e pareggia sul 23-23 alla prima sirena.

Inizio di secondo quarto disastroso per Reggio Emilia, con gli spagnoli che piazzano un parziale di 10-1 con la tripla di Alston a suggellare il buon momento dei padroni di casa. Dall’altra parte, però, c’è un ottimo Michele Vitali, che a suon di triple firma il -2 (38-36). Si continua sul punto a punto, con Reggio Emilia che trova canestri importanti con Uglietti e Faye, ma con il Manresa comunque avanti alla pausa lunga di quattro punti (49-45).

Al rientro dagli spogliatoi subito 5-0 reggiano con il canestro di Faried del sorpasso. Si resta sul filo dell’equilibrio ed è un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Nessuna delle due squadre riesce a prendersi un vantaggio anche sopra i tre punti almeno fino a 40 secondi dalla fine del terzo quarto, quando Vescovi mette la tripla del 75-71 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Purtroppo Reggio Emilia inizia malissimo l’ultimo quarto e la tripla di Alston vale il +10 per gli spagnoli. Barford prova a tenere a contatto la formazione italiana, ma è ancora Alston a punirla. La tripla di Reyes vale il +11 (91-80) a quattro minuti dal termine. Reggio Emilia ha ancora la forza di accorciare e arriva sul -5 con Faye. Reggio sbaglia alcune conclusioni e dall’altra parte Obasohan chiude i conti. Finisce 96-90 per il Manresa, ma almeno Reggio Emilia mantiene dalla sua la differenza canestri nello scontro diretto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAXI MANRESA – PALLACANESTRO REGGIO EMILIA 96-90 (23-23, 26-22, 26-26, 21-19)

Manresa: Vescovi 3, Jou 1, Reyes 15, Massa 12, Steinbergis, Sagnia, Supery 9, Alston Jr. 29, Hunt 2, Obasohan 17, Perez, Cate 8

Reggio Emilia: Barford 17, Gallo, Winston 6, Faye 9, Gombauld 5, Smith 5, Vitali 19, Faried 8, Grant, Chillo, Cheatham 16