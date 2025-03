Basket femminile, Faenza soffre ma espugna il campo dell’Alpo nel recupero di Serie A1

Si è appena concluso al Belladelli Forum di Villafranca il match di recupero della sedicesima giornata del massimo campionato femminile di basket e in campo sono scese l’Alpo e Faenza. Le padrone di casa, nettamente ultime in classifica, andavano a caccia del secondo successo stagionale, mentre le ospiti con una vittoria avrebbero consolidato la propria quinta posizione. Ecco come è andata.

Apre le marcature per l’Alpo Moriconi dalla lunetta, ma subito arriva un parziale di Faenza di 8-0, con le ospiti che fin dai primi minuti iniziano gestire il vantaggio e ad allungare con alcuni strappi e con una Sara Roumy dominante, con 14 punti nel primo quarto che si chiude con le emiliane in vantaggio 17-24.

Prova a restare in partita l’Alpo, con le due squadre che faticano a trovare la via del canestro e si arriva a metà secondo quarto con Faenza che difende il +5 di vantaggio. Continua a non trovare facilmente dei punti la squadra ospite, con Roumy ferma in questo quarto, e le padrone di casa arrivano a impattare il match a 1’24” dal riposo. Nel finale, però, Scekic e Brzonova sbloccano Faenza che va negli spogliatoi in vantaggio 31-35.

La ripresa inizia con un nuovo parziale dell’Alpo che, dopo il pareggio nel secondo quarto, ora trova addirittura il vantaggio con la tripla di Tulonen. Si lotta punto a punto ora, anche se il Faenza continua a soffrire in attacco e le padrone di casa ne approfittano per provare un timido allungo sul +4. Ricuce, però, la squadra emiliana e si va all’ultimo stop con l’Alpo avanti 51-48.

Prova a scappare via la squadra veneta a inizio ultimo quarto, toccando il +6 dopo un minuto di gioco, ma subito rispondono Turel e Cappellotto da oltre l’arco per l’ennesimo pareggio del match. Torna sul +4 l’Alpo, ma subito controparziale di Faenza di 0-7 a 4’ dalla sirena. Ora trema la mano alle due squadre, bloccate in attacco e non si segna per oltre tre minuti e alla fine lo strappo decisivo lo dà Faenza con Fondren e Turel per il 65-69 finale. All’Alpo non bastano i 21 punti di Tulonen per trovare la seconda vittoria stagionale.