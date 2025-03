Basket, l’Olimpia Milano affronta i francesi del Paris in Eurolega in una sfida chiave per i playoff

Trasferta in Francia per l’Olimpia Milano in Eurolega, con i meneghini che volano a Parigi per affrontare il Paris Basketball nella trentesima giornata della regular season 2024-2025 – palla a due che verrà alzata domani sera alle ore 20:30.

Per l’EA7 Emporio Armani è una sfida importante soprattutto in ottica playoff, con i campioni d’Italia che arrivano nella Capitale transalpina forti dell’importante successo esterno di giovedì scorso contro la Stella Rossa (80-82) che ha consentito all’Olimpia di agganciare il trio composto da Barcellona, Stella Rossa e Paris al sesto posto con 16-13 di record. Coach Ettore Messina spera di poter contare sull’apporto di Nikola Mirotic, miglior realizzatore nel blitz di Belgrado con 19 punti ma uscito lievemente acciaccato dopo aver rimediato una botta nello stesso punto infortunato nel ko interno contro il Fenerbahce Istanbul di due settimane fa. L’allenatore siciliano potrà però fare affidamento ancora una volta ai punti pesanti di Zach LeDay e di un ritrovato Shavon Shields, con il duo a stelle e strisce spesso decisivo in questa stagione europea.

Il Paris Basketball, come già anticipato, si ritrova nella stessa posizione in classifica dell’Olimpia Milano con 16-13 di bilancio finora che gli consente di cullare sogni playoff. I transalpini devono però reagire immediatamente dopo la sconfitta esterna di giovedì contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri autore di una splendida rimonta dopo essersi ritrovato anche sotto di venti lunghezze. Per i vincitori dell’EuroCup del 2023-2024 servirà ancora una volta l’estro di T.J. Shorts che ha messo a referto 21 punti nella trasferta di Kaunas ma non sono bastati, al pari di Nadir Hifi che ha chiuso con 17 punti insieme a Mikael Jantunen. Sfida particolare per Maodo Lo, campione del mondo con la Germania nel 2023 e che ha difeso i colori dell’Olimpia Milano nella passata stagione.