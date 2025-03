Basket femminile, vittorie per San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni negli anticipi della 19a giornata di Serie A1

La Serie A1 di basket femminile ha completato da pochi minuti i due anticipi del sabato sera (San Martino di Lupari-Battipaglia e Alpo Villafranca-Sesto San Giovanni) valevoli per la diciannovesima giornata, con le restanti tre partite divise tra domani domenica 9 marzo (Schio-Tortona e Venezia-Faenza) e martedì 12 marzo (Brescia-Campobasso): ecco come sono andate le partite odierne.

L’Alama San Martino di Lupari rispetta il fattore campo battendo per 56-51 l’O.ME.P.S. Battipaglia e si issa così al sesto posto cancellando così il ko di sette giorni fa contro la Bertram Tortona. Le ospiti iniziano meglio con un primo quarto da 9-13, con le patavine che reagiscono nella seconda frazione ed impattano nel punteggio all’intervallo lungo (25-25). Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto e si ritrovano ancora in perfetta parità alla terza sirena (37-37). Nel parziale conclusivo l’Alama trova la fuga decisiva per indirizzare la partita sui binari giusti, con Battipaglia che non riesce più a contrastare San Martino di Lupari e cede per 56-51. Bickle piazza una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi, con Raffaella Cupido che mette a referto 14 punti ma non bastano ad evitare il ko alle ospiti.

La Geas Sesto San Giovanni non concede sconti all’Alpo Villafranca di Verona e si aggiudica il secondo anticipo per 51-62. La Geas riesce ad imporre il proprio ritmo nel primo quarto (15-19), con l’Alpo Villafranca di Verona che accenna ad una timida reazione nel parziale seguente ritrovandosi alla pausa lunga sotto di sole tre lunghezze (25-28). Nel terzo parziale le neo-promosse ritrovano fluidità in attacco e riescono a mettere pressione alle avversarie, con Sesto San Giovanni che non molla la presa e conserva un possesso pieno di vantaggio dopo 30’ di gioco (41-44). Nell’ultimo quarto la Geas spinge sull’acceleratore e scappa nel punteggio sfondando anche la doppia cifra di margine, con l’Alpo che sembra aver esaurito la benzina e non riesce più ad avvicinarsi alle lombarde che espugnano Villafranca di Verona vincendo per 51-62 grazie ai 16 punti di Moore e ai 12 di Laura Spreafico – Ejiofor piazza una doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi, ultima ad arrendersi tra le neo-promosse venete.