Basket, la Vanoli Cremona lotta ma batte Napoli nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. Corey Davis MVP con 28 punti

La Vanoli Cremona lotta per 40′ ma riesce ad avere la meglio su una mai doma Napoli nell’unico anticipo della ventunesima giornata della Serie A di basket! I lombardi vincono per 94-85 trovando il guizzo decisivo nel quarto conclusivo, con la partita a lunghi tratti in equilibrio per merito delle due squadre che non hanno arretrato di un centimetro. Per la Vanoli questa vittoria è importante soprattutto per la classifica, con Cremona che aggancia Scafati e Varese a quota 12 punti e lascia Napoli all’ultimo posto con 10 punti al pari di Pistoia.

Corey Davis si prende il premio di MVP con una prestazione mostre da 28 punti, insieme a Stefan Nikolic che mette a referto 15 punti. Doppia cifra anche per Semaj Christon (14 punti), con Leonardo Totè che si immola piazzando 21 punti ma non bastano ad evitare il ko ai partenopei insieme alla doppia doppia sfiorata da Tomislav Zubcic con 16 punti e 9 rimbalzi.

Kevin Pangos protagonista in avvio di match (3-5), con Corey Davis che risponde prontamente e porta avanti la Vanoli (10-7). Green accorcia per i partenopei (14-10), ma Christon e Nikolic tengono Cremona a +8 (20-12). Ancora Greek da due per ristabilire il -4 (24-20), con Semaj Christon che segna i due liberi per il 26-20 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione Napoli rosicchia qualche punto e si rifà sotto (28-26), ma Zampini da due e Lacey da tre danno una scossa ai lombardi (33-26). Jones penetra per il +9 (35-26), con Corey Davis che brucia la retina dall’arco per il massimo vantaggio Vanoli (38-26) costringendo coach Giorgio Valli a chiamare time-out. Erik Green prova a scuotere i compagni dalla distanza (35-29), con Zubcic che lo emula poco dopo per accorciare ancora (38-36). Nikolici si mette in proprio con una schiacciata (44-38), bruciando la retina da lontano per il nuovo +9 (47-38). Un 2/2 di Egbunu in lunetta fissa il punteggio sul 49-44 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Napoli trova la forza di pareggiare i conti con la schiacciata di Leonardo Totè (49-49), con Kaspar Treier che mette la freccia per il sorpasso partenopeo (53-54). Owens inchioda per il contro-sorpasso Cremona (55-54), con Zubcic che riporta subito gli ospiti avanti da tre (55-57). Le due squadre lottano punto a punto senza esclusione di colpo, con la partita che prosegue in perfetta parità a metà parziale (59-59). Napoli riesce ad incrementare i giri del proprio motore e piazza un mini-break di 6-0 (59-64), con Federico Zampini che dalla lunetta dà il nuovo vantaggio a Cremona (65-64). Una tripla di Jacob Pullen e il 2+1 di Zampini valgono il 68-68 con cui si chiude la terza frazione.

Botta e risposta tra Owens e Zubcic in apertura di ultimo quarto (70-70), con Leonardo Totè che segna due canestri in fila per il +4 Napoli (70-74). Christian Burns batte un colpo da tre (73-74), con il centro ex Pesaro e Fortitudo Bologna che non si ferma più e tiene Napoli avanti di due sole lunghezze (76-78) quando si entra nei 5’ di un match equilibrato. 2/2 in lunetta per Totè e +4 (76-80), ma Corey Davis tiene in vita la Vanoli (79-80). Christon ai liberi mette la freccia (81-80), con Giovanni De Nicolao che ribatte subito (81-82). E’ ancora Davis a suonare la carica con due bombe consecutive per il +6 (88-82) che avvicina Cremona alla vittoria, con Napoli che non riesce più a contenere l’attacco dei padroni di casa. Le triple di Davis e Pullen chiudono il match sul punteggio di 94-85 con cui esulta la Vanoli Cremona per un successo importante in ottica salvezza!