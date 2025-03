Basket femminile: Alpo dura un tempo, poi è fuga Derthona nell’anticipo di A1

Vittoria che matura nella seconda metà di gara per l’Autosped G BCC Derthona Basket nella terzultima giornata della Serie A1 2024-2025. Nell’anticipo del sabato a fare le spese dell’indubbia forza della squadra allenata da Orazio Cutugno è la MEP Pellegrini Alpo, costretta a cedere per 92-62 soprattutto in virtù di un gran terzo quarto delle padrone di casa. Per queste cinque giocatrici in doppia cifra, con Elisa Penna e Amanda Zahui migliori a quota 16; dall’altra parte 11 per Ilaria Moriconi e Wiktoria Keller.

Primo quarto ad altissimo tasso di equilibrio, con una specie di lotta Penna-Moriconi che vede il successo della prima, anche in virtù del supporto di Zahui e Attura per il 13-6. Moriconi, a lungo, è tutto l’attacco di Alpo, poi si sbloccano Keller e Spinelli, la difesa entra più in ritmo e gli ultimi due minuti ristabiliscono un certo tipo di equilibrio fino al 23-22 dopo 10′.

Alpo resta lì anche a inizio secondo periodo, poi una fiammata a trazione Dotto con spunti da Zahui e Marangoni spinge il Derthona sul 36-26 a 6’30” dalla fine del secondo quarto. Il vantaggio resta a lungo attorno alle dieci lunghezze, e se non aumenta è perché alle fiammate di Penna, Attura, ma anche Melchiori e Arado, rispondono soprattutto Tulonen e Frustaci. L’ultima parola sulla prima metà di gara è di Milani per il 50-42.

Alla ripartenza si ripresenta, di fatto, solo l’Autosped: due triple di Penna, poi Attura, Zahui e Melchiori insieme ad Arado spingono sull’acceleratore ed il parziale assume dimensioni sempre più enormi: 20-0 in sei minuti. Quando Keller ricomincia a segnare per Alpo il divario è già diventato di 28 punti, e di fatto di qui in avanti non c’è più una partita. Le bianconere la chiudono sul 92-62.

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET-MEP PELLEGRINI ALPO 92-62

DERTHONA – Dotto 12, Marangoni 2, Milani 4, Premasunac 7, Leonardi 14, Zahui* 16, Arado* 4, Cocuzza, Attura* 11, Melchiori* 33, Penna* 16. All. Cutugno

ALPO – Parmesani*, Keller 11, Rosignoli 3, Spinelli 7, Moriconi* 11, Frustaci* 10, Rainis 7, Ejiofor* 2, Tulonen* 9, Soglia 2. All. Soave