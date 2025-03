Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia

La Serie A di basket si appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano in un derby tutto lombardo tra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. Nell’altro anticipo, alle ore 20:30, i Trapani Sharks affrontano la Pallacanestro Trieste per provare a rimanere in scia alle battistrada Brescia e Virtus Bologna avanti di due soli punti in classifica.

Passando poi a domenica 16 marzo, alle ore 16:45 l’Openjobmetis Varese prova a rialzare la testa contro l’Unahotels Reggio Emilia per cercare punti importanti in ottica salvezza. Alle ore 17:30 la Dolomiti Energia Trentino se la vedrà contro l’Estra Pistoia in difficoltà sia sul campo che a livello societario, con l’Aquila che è appaiata in graduatoria a Trapani al terzo posto (30 punti). Alle ore 18:15 la Nutribullet Treviso scende in campo al Palaverde di Villorba per affrontare la Dinamo Sassari, con entrambe le squadre che provano a rientrare nella lotta per i playoff risalendo qualche posizione in classifica.

La serata di domenica 16 marzo si apre alle ore 19:00 con il match tra la Givova Scafati e la Bertram Derthona Tortona, con i piemontesi che stanno attraversando un momento positivo anche in Europa con la doppia vittoria contro il Promitheas Patrasso in FIBA Champions League. Mezz’ora più tardi, alle ore 19:30, la Virtus Bologna attende Napoli alla Segafredo Arena per continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso in classifica e riscattare le prestazioni negative in Eurolega. Completa il programma della giornata il posticipo delle ore 20:00 tra l’Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona, con gli oro-granata al nono posto con 22 punti quindi ancora in lizza per la post-season mentre la Vanoli cerca punti salvezza trovandosi a quota 12 al pari di Scafati e Varese.