Basket femminile: tante sfide con vista playoff nella terzultima di Serie A1

Terzultima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2024-2025: la pallacanestro femminile italiana si avvicina ai playoff, e lo fa con cinque sfide (e Campobasso che riposa) capaci di cambiare le carte in tavola per quel che riguarda la zona playoff. Ma andiamo a vedere tutto con buon ordine.

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET-MEP PELLEGRINI ALPO (Sabato 15 marzo, ore 18:00)

Sfida apparentemente non difficile per il Derthona, che ospita la squadra attualmente ultima in classifica (in attesa dei playout, che quest’anno si estendono a nona, decima e undicesima). Sarà un confronto comunque importante per le padrone di casa, che hanno bisogno di mantenere il quarto posto per difenderlo da comunque abbastanza remote eventualità di assalto da parte di San Martino, Geas o Faenza (e, a tal proposito, sarà molto interessante capire l’accoppiamento dei playoff).

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 16 marzo, ore 16:00)

Ottava contro seconda al PalaZauli, dove Battipaglia va a ricevere una Reyer Venezia che sembra oramai destinata a tenersi il secondo posto in classifica. Da parte delle campane c’è però un lato positivo, quello che arriva dalle due vittorie consecutive ottenute contro Brixia e Sassari. C’è un problema, però: le due partite in casa sono contro Venezia e Geas, da dietro spingono proprio Brixia e Sassari e per l’ottavo posto c’è lotta, quella vera.

E-WORK FAENZA-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI (Domenica 16 marzo, ore 18:00)

Forse lo si potrebbe definire il match della domenica, perché le due squadre sono in piena lotta per arrivare al quinto posto alla fine della stagione regolare. Di più: sono a pari punti, a quota 16. Da una parte una E-Work capace di vincere, nelle ultime sette, contro qualunque squadra che non ha nome Schio o Venezia, dall’altra le giallonere hanno comunque un record valido sempre nell’ultimo periodo (4-3). Faenza, oltre a vincere, ha necessità anche di ribaltare la differenza canestri.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-FAMILA WUBER SCHIO (Domenica 16 marzo, ore 18:00)

Schio-Venezia-Geas: questo il calendario del Banco di Sardegna di coach Restivo, che comincia proprio dal Famila destinato a giocare ad aprile le Final Six di Eurolega. Già solo per questo le sarde avranno più di qualche difficoltà ad avvicinare Battipaglia per quel che riguarda la lotta in proiezione ottavo posto, mentre per quanto riguarda il club scledense c’è l’obiettivo della dodicesima vittoria di fila, perché no facendo ruotare adeguatamente le giocatrici in vista del prossimo futuro.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-RMB BRIXIA BASKET (Domenica 16 marzo, ore 18:00)

Da una parte una squadra alla disperata caccia di punti per tentare la rimonta complessa nei confronti dell’Autosped, dall’altra le bresciane che cercano in un modo o nell’altro di mettere pressione a Battipaglia. In sostanza, va detto, non è neanche un match facile da prevedere, stanti i continui alti e bassi sia dall’una che dall’altra parte. PalaAllende che si annuncia infuocato per l’occasione.