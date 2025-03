ATP Indian Wells 2025, Gigante regola Krueger e avvicina il main draw

Inizia nel migliore dei modi il percorso di Matteo Gigante nell’ATP di Indian Wells 2025. Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di qualificazione il giocatore italiano supera nettamente l’americano Mitchell Krueger imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e tredici minuti. Gigante affronterà ora, nel match che mette in palio un posto nel tabellone principale, il vincente della sfida tra l’olandese Botic van de Zandschulp e lo slovacco Lukas Klein.

Gigante parte forte ed ottiene il break in un primo game chiuso dal doppio fallo dell’avversario. Il giocatore italiano tiene il servizio a zero e assume così l’inerzia del confronto mantenendo i turni di servizio. Nell’ottavo gioco il tennista italiano rimonta dallo 0-30, tiene la battute e chiude definitivamente i conti nel decimo game con l’ace che gli consegna il primo set.

Il tennista italiano continua a spingere ed inizia il secondo set con il piede sull’acceleratore. Il numero 217 del mondo toglie il servizio all’avversario in apertura, tiene a 30 il suo turno di battuta e nel game successivo ottiene a 15 il break che gli vale il 3-0 pesante. Gigante continua a spingere, sale 4-0 e si procura altre due palle break che il suo avversario annulla conquistando il servizio del provvisorio 4-1. Il tennista americano prende fiducia, ottiene il break a zero e si procura con l’ace la palla del 5-3. Gigante però reagisce con prontezza, annulla la possibilità dell’avversario di accorciare ulteriormente le distanze e trasforma la palla che lo proietta sul 5-2. I giochi sono ormai fatti e l’ottavo game serve a ratificare la chiusura dell’incontro che arriva puntuale al primo match point.

Gigante serve una percentuale maggiore di prime palle rispetto al suo avversario, registra un rendimento decisamente migliore sui punti vinti con la seconda palla e sfrutta i numerosi errori commessi dal suo rivale dimostrandosi superiore soprattutto quando lo scambio è breve.