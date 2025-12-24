Tennis
Australian Open 2026, otto azzurri nel tabellone delle qualificazioni: Passaro guida il gruppo, c’è anche Cinà
Dal 12 al 15 gennaio, sui campi di Melbourne, andrà in scena una tappa cruciale della stagione: le qualificazioni all’Australian Open. In palio ci sono 16 posti per il main draw del primo Slam dell’anno, riservati ai giocatori impegnati nel tabellone cadetto. Per staccare il biglietto serviranno tre vittorie e la possibilità di proseguire l’avventura nella terra dei canguri.
Saranno otto gli italiani al via. In testa alla lista c’è Francesco Passaro, già capace di qualificarsi al tabellone principale nell’edizione 2025 del Major, dove si fermò al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi. Con l’umbro ci saranno anche Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Lorenzo Giustino e Federico Cinà.
Gigante e Zeppieri, per percorso e qualità di gioco, hanno le carte in regola per centrare l’obiettivo. Gigante ci riuscì già lo scorso anno, arrendendosi poi al primo turno del main draw contro Ugo Humbert, mentre al Roland Garros si spinse fino al terzo turno, togliendosi anche la soddisfazione di eliminare il greco Stefanos Tsitsipas.
Discorso analogo per Zeppieri, presente nel main draw australiano nel 2024 e dotato di un tennis che può adattarsi bene alle superfici rapide di Melbourne. Maestrelli e Cinà, dal canto loro, puntano a dare continuità a quanto di buono mostrato nel 2025: il primo ha conquistato il prestigioso Challenger di Bergamo, mentre il giovane siciliano si è messo in evidenza nei Masters 1000, sfruttando bene le wild card a disposizione.
ELENCO TENNISTI NELLE QUALIFICAZIONI AGLI AUSTRALIAN OPEN 2026
102 Vit KOPRIVA (CZE)
103 Carlos TABERNER (ESP)
104 Yannick HANFMANN (GER)
107 Roman Andres BURRUCHAGA (ARG)
108 Jordan THOMPSON (AUS)
109 Tomas BARRIOS VERA (CHI)
110 Nikoloz BASILASHVILI (GEO)
111 Yoshihito NISHIOKA (JPN)
112 Mackenzie MCDONALD (USA)
113 Brandon HOLT (USA)
116 Alexander BLOCKX (BEL)
117 PR Michael MMOH (USA)
119 Dusan LAJOVIC (SRB)
121 Nicolas JARRY (CHI)
122 Dino PRIZMIC (CRO)
123 Liam DRAXL (CAN)
124 Chun-Hsin TSENG (TPE)
125 Billy HARRIS (GBR)
126 Otto VIRTANEN (FIN)
128 Francesco PASSARO (ITA)
129 Jan CHOINSKI (GBR)
130 Vilius GAUBAS (LTU)
131 Martin LANDALUCE (ESP)
132 Nicolai BUDKOV KJAER (NOR)
133 Roberto CARBALLES BAENA (ESP)
134 Sebastian OFNER (AUT)
135 Marco TRUNGELLITI (ARG)
136 Moez ECHARGUI (TUN)
138 Hugo DELLIEN (BOL)
139 Andrea PELLEGRINO (ITA)
140 Lukas KLEIN (SVK)
141 Zachary SVAJDA (USA)
142 Ugo BLANCHET (FRA)
143 Coleman WONG (HKG)
144 Colton SMITH (USA)
145 Sho SHIMABUKURO (JPN)
146 Mark LAJAL (EST)
147 Titouan DROGUET (FRA)
148 Matteo GIGANTE (ITA)
149 Jaime FARIA (POR)
150 Daniel Elahi GALAN (COL)
151 Giulio ZEPPIERI (ITA)
152 Elmer MOLLER (DEN)
153 Henrique ROCHA (POR)
154 Pierre-Hugues HERBERT (FRA)
155 Nishesh BASAVAREDDY (USA)
157 Francesco MAESTRELLI (ITA)
158 Kei NISHIKORI (JPN)
159 Yosuke WATANUKI (JPN)
160 Guy DEN OUDEN (NED)
161 Luka MIKRUT (CRO)
162 Harold MAYOT (FRA)
163 Adolfo Daniel VALLEJO (PAR)
164 Juan Pablo FICOVICH (ARG)
165 Zsombor PIROS (HUN)
166 Vitaliy SACHKO (UKR)
167 Luca VAN ASSCHE (FRA)
168 Rafael JODAR (ESP)
169 Elias YMER (SWE)
172 Daniel MERIDA (ESP)
173 Hugo GRENIER (FRA)
174 Alex BARRENA (ARG)
175 Martin DAMM (USA)
175 PR Gustavo HEIDE (BRA)
176 Rei SAKAMOTO (JPN)
177 Jurij RODIONOV (AUT)
178 Hady HABIB (LBN)
179 Leandro RIEDI (SUI)
180 Tristan BOYER (USA)
181 Yibing WU (CHN)
182 Bernard TOMIC (AUS)
183 Daniel EVANS (GBR)
184 Jerome KYM (SUI)
185 Michael ZHENG (USA)
185 PR Nicolas MORENO DE ALBORAN (USA)
187 Joao Lucas REIS DA SILVA (BRA)
188 Alex BOLT (AUS)
189 Lukas NEUMAYER (AUT)
190 Jason KUBLER (AUS)
191 Daniil GLINKA (EST)
192 Oliver CRAWFORD (GBR)
193 Sascha GUEYMARD WAYENBURG (FRA)
194 Dan ADDED (FRA)
195 Justin ENGEL (GER)
196 James MCCABE (AUS)
197 Alvaro GUILLEN MEZA (ECU)
198 Arthur FERY (GBR)
199 Jack PINNINGTON JONES (GBR)
200 Ryan PENISTON (GBR)
201 Clement TABUR (FRA)
202 Alex MOLCAN (SVK)
203 Alexis GALARNEAU (CAN)
204 Gilles Arnaud BAILLY (BEL)
205 Mitchell KRUEGER (USA)
206 Chris RODESCH (LUX)
207 Stefano TRAVAGLIA (ITA)
208 George LOFFHAGEN (GBR)
209 Gonzalo BUENO (PER)
210 Pablo LLAMAS RUIZ (ESP)
211 Murphy CASSONE (USA)
212 Nicolas MEJIA (COL)
213 Jay CLARKE (GBR)
214 Nerman FATIC (BIH)
215 Dane SWEENY (AUS)
216 Rodrigo PACHECO MENDEZ (MEX)
217 Thiago SEYBOTH WILD (BRA)
219 Yu Hsiou HSU (TPE)
220 Lorenzo GIUSTINO (ITA)
221 Luka PAVLOVIC (FRA)
222 Zdenek KOLAR (CZE)
223 Kimmer COPPEJANS (BEL)
224 Lloyd HARRIS (RSA)
225 Federico CINÀ (ITA)
226 Facundo DIAZ ACOSTA (ARG)
227 Dmitry POPKO (KAZ)
228 Juan Carlos PRADO ANGELO (BOL)
229 Arthur GEA (FRA)
230 Gauthier ONCLIN (BEL)
WILD CARD
258 Li TU AUS
317 Moerani BOUZIGE AUS
462 Philip SEKULIC AUS
465 Eddie WINTER AUS
510 Henry BERNET SUI
592 Pavle MARINKOV AUS
759 Cruz HEWITT AUS