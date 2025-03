Atletica, Sveva Gerevini migliora due personali nel pentathlon e insegue agli Europei Indoor

Sveva Gerevini occupa il nono posto nella classifica del pentathlon agli Europei Indoor 2025 di atletica dopo le prime tre prove, sulle cinque in programma, andate in scena alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurra ha raccolto 2.676 punti e proverà a risalire la china tra il salto in lungo e gli 800 metri che chiuderanno l’evento nel corso del pomeriggio. Al comando svetta la favorita finlandese Saga Vanninen (2.975 punti), davanti all’irlandese Kate O’Connor (2.903) e alla britannica Jade O’Dowda (2.886), poco più indietro l’olandese Sofie Dokter (2.884) e la polacca Paulina Ligarska (2.746).

La cremonese ha incominciato la propria avventura nella rassegna continentale al coperto cimentandosi con i 60 ostacoli e siglando prontamente il proprio personale nella specialità: 8.26 con un bruciante avvio (0.140 il tempo di reazione) e una bella progressione fino al traguardo, migliorando di un centesimo quanto fatto lo scorso anno ad Aubiere. La 28enne ha chiuso al quarto posto nella seconda serie (quella delle migliori) alle spalle della lituana Beatrice Juskeviciute (8.18), della finlandese Saga Vanninen (8.19) e della svedese Lovisa Karlsson (8.20), portando a casa 1.070 punti

A seguire l’allieva di Pietro Frittoli, quarta ai Mondiali Indoor lo scorso anno e sesta nell’eptathlon agli Europei di Roma, si è resa protagonista di un percorso netto fino a 1.69 nel salto in alto. L’azzurra supera brillantemente 1.72, ma quando atterra sul materasso accenna una smorfia di dolore e sembra accusare un piccolo fastidio, anche se tranquillizza il proprio allenatore. Sveva Gerevini si è ripresentata in pedana dopo quella criticità, ma i tre tentativi a 1.75 si sono rivelati complicati e non è riuscita a valicare l’asticella, rimanendo lontana dal personale di 1.80. La nostra portacolori ha chiuso al settimo posto con 879 punti in una specialità vinta dalla britannica Jade O’Dowda (1.87) davanti all’olandese Sofie Dokter e all’irlandese Kate O’Connor (1.84).

Il getto del peso non è la disciplina più congeniale a Sveva Gerevini, che però non si tira indietro: apre con 12.91, nullo alla seconda e poi 13.00 al terzo tentativo, migliorando di venti centimetri il personale siglato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e chiudendo al dodicesimo posto, portando a casa 727 punti nella specialità vinta dalla finlandese Saga Vanninen (15.56) davanti all’ucraina Yuliia Loban (14.98) e alla polacca Paulina Ligarska (14.48).