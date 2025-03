Zaynab Dosso velocissima in batteria: miglior tempo agli Europei Indoor, ma che brivido con la “falsa”…

Zaynab Dosso ci ha fatto tremare nelle batterie dei 60 metri agli Europei Indoor 2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Dopo una prima partenza chiamata erroneamente falsa dal giudice di gara (l’azzurra era uscita molto bene dai blocchi di partenza), la 25enne emiliana è scesa sotto il decimo come tempo di reazione al secondo start: 0.082 sarebbe da squalifica, ma la nostra portacolori è stata indotta a scattare in anticipo a causa del movimento della rumena Maria Mihalache.

Cartellino giallo per la rumena, Zaynab Dosso si salva e alla terza partenza non rischia (0.158 la reazione, la più alta della batteria). L’allieva di Giorgio Frinolli decide di spingere fino in fondo, esce molto bene sul lanciato e impressiona con un rimarchevole 7.06, a un solo centesimo dal suo stagionale stampato a Torun, che è anche il terzo tempo corso durante l’inverno a livello mondiale e facendo capire di essere in perfette condizioni fisiche.

Zaynab Dosso si è lasciata alle spalle la ceca Karolina Manasova (7.14), la francese Carolle Zahi (7.15) e la britannica Amy Hunt (7.17), qualificandosi alle semifinali (passavano le prime quattro classificate di ogni batteria e i quattro migliori tempi di ripescaggio). La primatista italiana (7.02 lo scorso anno), nonché bronzo iridato in carica, è stata promossa con il miglior crono della sessione ed è una delle grandi favorite per le medaglie: l’impressione destata in mattinata è davvero ottima e può fare sognare gli appassionati del Bel Paese.

Come sono andate le sue rivali dirette? La polacca Ewa Swoboda si è imposta nella quinta serie (7.14), la svizzera Mujinga Kambundji ha passeggiato (7.19, vanta il miglior accredito della vigilia), la lussemburghese Patrizia van der Weken si è mossa in 7.11. In semifinale rivedremo anche Gloria Hooper (quarta nella batteria di Kambundji con il personale di 7.25), eliminata Arianna De Masi (sesta nella batteria di Swoboda in 7.31).