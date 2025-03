Atletica oggi in tv, Mondiali indoor 2025: orari 23 marzo, streaming, azzurri in gara

Oggi domenica 23 marzo va in scena la terza e ultima giornata dei Mondiali Indoor 2025 di atletica: a Nanchino (Cina) si conclude la rassegna iridata al coperto, con una raffica di finali che ci terranno compagnia nella sessione notturna e anche in quella a cavallo tra l’ora di pranzo e il pomeriggio. L’Italia si gioca carte molto importanti e proverà a chiudere con il botto una manifestazione che ha già regalato importanti soddisfazioni tra venerdì e sabato.

Mattia Furlani andrà a caccia della medaglia di lusso in una rovente gara di salto in lungo, dove tra l’altro incrocerà anche Miltiadis Tentoglou: dopo l’amaro argento conquistato agli Europei Indoor, il giovane talento laziale inseguirà il colpaccio e proverà anche a migliorare l’argento di dodici mesi fa, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (8.37 a Torun).

Leonardo Fabbri e Zane Weir puntano a riscattarsi dopo la brutta prova di Apeldoorn: il toscano, forte della world lead, difende il bronzo conquistato lo scorso anno e proverà a ripetersi sul podio, magari insieme al compagno di allenamento. Da non perdere Giada Carmassi ed Elisa Maria Di Lazzaro sui 60 ostacoli, mentre Idea Pieroni sarà impegnata nella finale diretta del salto in alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 23 marzo) ai Mondiali Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (per la sessione notturna) e su Rai 2 (per la sessione diurna, ma dalle 13.00 alle 13.30 si tornerà su RaiSportHD per fare spazio al telegiornale); in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Domenica 23 marzo

03.05 Eptathlon, 60 ostacoli

03.19 Salto in lungo femminile, finale

03.25 60 ostacoli femminile, batterie

04.10 Eptathlon, salto con l’asta

04.35 Salto in alto femminile, finale

12.35 60 ostacoli femminile, semifinali

12.38 Getto del peso maschile, finale

12.40 Salto in lungo maschile, finale

13.02 Eptathlon, 1000 metri

13.15 1500 metri maschile, finale

13.28 1500 metri femminile, finale

13.40 800 metri maschile, finale

13.54 800 metri femminile, finale

14.01 60 ostacoli femminile, finale

14.11 4×400 maschile, finale

14.21 4×400 femminile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30, gratis e in chiaro; Rai 2 dalle ore 11.15 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Domenica 23 marzo

03.25 60 ostacoli femminile, batterie: Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

04.35 Salto in alto femminile, finale: Idea Pieroni

12.35 60 ostacoli femminile, semifinali: eventuali Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

12.38 Getto del peso maschile, finale: Leonardo Fabbri, Zane Weir

12.40 Salto in lungo maschile, finale: Mattia Furlani

14.01 60 ostacoli femminile, finale: eventuali Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro