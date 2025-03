Zaynab Dosso festeggia l’oro sui 60 metri: “Ho cavalcato le paure che avevo, ero felice e serena”

Zaynab Dosso stellare! L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Indoor 2025 andati in scena presso la Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Una gara dei 60 metri che, come sempre, non ammette il minimo errore. La nostra portacolori è stata impeccabile: ottimo start, progressione impossibile per tutte le rivali e trionfo strameritato.

Zaynab Dosso ha centrato il successo con il tempo di 7.01, davanti alla svizzera Mujinga Kambundji in 7.02, quindi terza posizione per la lussemburghese Van der Weken con il crono di 7.06. Una prova maiuscola per la venticinquenne nativa della Costa d’Avorio, resa più complicata da una falsa partenza che ha fatto resettare tutto.

Al termine della gara Dosso ha parlato ai microfoni di RaiSport non nascondendo soddisfazione e consapevolezza nei propri mezzi: “Sono davvero molto felice. Lo volevo con tutte le mie forze questo titolo e l’ho trovato. Quando sono scesa in pista ero felice e serena. Il mio coach mi ha detto ‘Entra e fa quello che sai fare’ e l’ho fatto. Con la testa. Dopo la falsa partenza sono stata in grado di reggere la pressione. Inoltre non era semplice gestire tre turni tutti ravvicinati in un solo giorno”.

L’atleta classe 1999 prosegue nel suo racconto a cuore aperto: “Sono strafelice. Per me, per il mio coach e per tutta la squadra, perché questa è una vittoria di squadra. Frutto di tutto il lavoro svolto in pista. Ho cavalcato le paure che avevo. Ora non lo ho più. Se devo trovare un significato a questo successo dic0 ‘resilienza’. Io lo sono molto. Sin dal primo giorno che sono sbarcata Roma ho creduto nelle mie capacità grazie al mio coach. Credo nei miei obiettivi e piano piano, giorno dopo giorno sto crescendo e maturando. Cosa fare ora? Voglio continuare a divertirmi senza pressioni conscia di essere sempre più forte come atleta”.