Atletica, Ceccarelli avanza in semifinale agli Europei Indoor da campione uscente. Baffour promosso sui 60

Stephen Awuah Baffour non ha avuto un tempo di reazione eccellente (0.158) nelle batterie dei 60 metri agli Europei Indoor, ma dopo l’uscita dai blocchi di partenza si è prodigato in un bel gesto tecnico e sembrava in lizza per chiudere nelle prime quattro posizioni che garantivano la qualificazione diretta alle semifinali. Attorno a metà gara, però, l’azione dell’azzurro si è appesantita e nel finale è sembrato poco fluido, chiudendo in quinta posizione con il tempo di 6.65. Il 21enne non è riuscito a replicare le prestazioni dello scorso 25 gennaio, quando a Sheffield firmò il proprio personale in batteria (6.61) seguito dal 6.64 in finale.

L’allievo di Ronnie Williams, al grande esordio con la Nazionale in un evento di primaria importanza, ha chiuso alle spalle dello svedese Henrik Larsson (6.59), del portoghese Carlos Nascimento (6.61) dell’olandese Elvis Afrifa (6.63) e del britannico John Otugade (6.63), ma è comunque riuscito a qualificarsi alle semifinali in virtù di uno dei quattro tempi di ripescaggio. Stasera lo rivedremo all’opera e proverà a migliorarsi ulteriormente, ma l’ingresso all’atto conclusivo appare oggettivamente fuori portata.

Samuele Ceccarelli si è presentato ad Apeldoorn (Paesi Bassi) per difendere il titolo conquistato due anni fa a Istanbul, quando sconfisse Marcell Jacobs con l’eccezionale tempo di 6.47. La forma è ben lontana da quella dei giorni migliori, ma è comunque bastata per superare il turno: l’azzurro ha avuto un discreto lanciato e ha chiuso al quarto posto nell’ultima batteria con il tempo di 6.67 alle spalle dell’estone Karl Erik Nazarov (6.61), dell’irlandese Toluwabori Akinola (6.66) e dello spagnolo Abel Jordan (6.67).

Il 25enne toscano, che è in gara con il pettorale color oro del campione in carica (ai microfoni della Rai ha dichiarato di sentirne un po’ il peso, ma di volere dare un taglio netto con il passato) ha comunque avvicinato lo stagionale di 6.64 corso lo scorso 9 febbraio a Düsseldorf e stasera cercherà di ritoccare ulteriormente il crono. Rientrare tra i migliori otto appare oggettivamente complicato, anche se il nostro portacolori sembra essere in crescita di condizione.

Nella prima batteria si è imposto il britannico Andrew Robertson (6.60) davanti all’olandese Taymir Burnet (6.62), al tedesco Robin Ganter (6.63) e al danese Simon Hansen (6.63). Nella terza il francese Allan Lagui (6.59) ha preceduto il tedesco Kevin Kranz (6.60), lo sloveno Anej Curin Prapotnik (6.61) e lo svizzero William Reais (6.66). Nella quarta si è distinto il britannico Jeremiah Azu (6.58) davanti all’ungherese Dominik Illovszky (6.58), al bulgaro Nikola Karamanolov (6.66) e al tedesco Yannick Wolf (6.67).