Atletica, Ludovica Cavalli guadagna la finale dei 3000 agli Europei Indoor. Del Buono e Majori eliminate

Ludovica Cavalli ha staccato con disinvoltura il biglietto per l’atto conclusivo dei 3000 metri agli Europei Indoor, chiudendo la propria batteria in terza posizione con il tempo di 8:55.47. L’azzurra ha tenuto un buon ritmo fin dalle battute iniziali, rimanendo in scia all’irlandese Sarah Healy e all’olandese Maureen Koster e sgretolando progressivamente il gruppo. Il passaggio del turno era garantito alle prime sei, davanti non si sono risparmiate nemmeno quando la situazione era cristallizzata.

La 24enne genovese, che ha lasciato la guida tecnica di Stefano Baldini e che da inizio anno è seguita dal tedesco Thomas Dreissigacker, vanta un personale di 8:44.40 siglato a Metz un paio di anni e in stagione si è espressa in 8:47.12 sempre nella località francese. Stamattina ha chiuso alle spalle di Healy (8:55.35) e Koster (8:55.40), precedendo la tedesca Lea Mayer (8:56.36), la britannica Innes Fitzgerald (8:58.44) e la belga Lisa Rooms (9:01.88).

Niente da fare per Federica Del Buono e Micol Majori, impegnate nella seconda batteria. Del Buono ha dettato il passo nei primi due chilometri, ma quando la spagnola Marta Garcia ha piazzato una minima accelerazione non è riuscita a tenere il cambio di passo ed è scivolata progressivamente indietro. Majori è rimasta sempre in fondo al gruppetto delle migliori e non è riuscita a esprimersi al meglio quando si è intensificata l’azione.

Del Buono ha chiuso in ottava posizione con il tempo di 9:11.39, appena davanti a Majori (9:13.01). La batteria è stata vinta dalla britannica Melissa Courtney-Bryant (9:08.19) davanti alla spagnola Marta Garcia (9:08.23), alla polacca Weronika Lizakowska (9:98.40), alla portoghese Salomé Afonso (9:08.46), alla francese Sarah Madeleine (9:08.56) e alla britannica Hannah Nuttall (9:08.97).