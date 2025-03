Atletica, Barontini e Bellò rinunciano agli Europei: 37 azzurri attesi ad Apeldoorn

Prosegue il conto alla rovescia in vista degli Europei indoor di atletica 2025, primo grande evento internazionale della stagione al coperto che si terrà da giovedì 6 a domenica 9 marzo nell’arena Omnisport di Apeldoorn. A pochi giorni dal via della rassegna continentale, Simone Barontini ed Elena Bellò hanno dato forfait riducendo così da 39 a 37 (con 19 uomini e 18 donne) il numero degli atleti azzurri attesi in Olanda.

I due ottocentisti italiani hanno scelto nelle ultime ore di non prendere parte alla trasferta nei Paesi Bassi per via di una condizione fisica non ideale. Al momento non sono stati comunicati dei nuovi inserimenti, anche se l’ottocentista Francesco Pernici figurava nell’elenco delle quattro riserve non viaggianti della squadra tricolore, pronte a subentrare in caso di necessità.

Le altre riserve sono Marco Fassinotti (salto in alto), Emmanuel Ihemeje (salto triplo) e Irene Siragusa (60 metri). Il Bel Paese, dopo aver stravinto lo scorso giugno il medagliere degli Europei outdoor di Roma, proverà a recitare un ruolo da protagonista anche nella massima manifestazione continentale al coperto nonostante alcune assenze pesanti come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Nadia Battocletti.

Tra i 37 azzurri in gara ad Apeldoorn figurano comunque delle eccellenze assolute dell’atletica nostrana come i bronzi olimpici Mattia Furlani e Andy Diaz, gli ori di Roma 2024 Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri, oltre alla primatista nazionale e bronzo mondiale in carica dei 60 Zaynab Dosso e a qualche altro possibile candidato alle medaglie.