Atletica, Daisy Osakue accarezza i 60 metri e vince gli Assoluti. Frattini si impone nel giavellotto

Splendida giornata di sole, dopo la pioggia caduta ieri, allo Stadio Guidobaldi di Rieti, dove è andata in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Invernali di lanci. La donna più attesa era Daisy Osakue, che ha rispettato il pronostico nel disco, imponendosi con la misura di 59.71 raggiunta al terzo turno. La piemontese ha così conquistato il quarto titolo consecutivo nella competizione, l’ottavo in carriera considerando anche i sigilli in versione estiva.

L’azzurra, ottava alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha incrementato lo stagionale di 59.04 ed è tornata ad avvicinarsi ai sessanta metri. Da annotare il buon progresso di Benedetta Benedetti, 21enne che ha in chiuso in seconda posizione con 56.22, migliorando il vecchio personale di 55.83 (tuttora record nazionale juniores) e superando Emily Conte (terza con 54.17). Il tricolore giovanile (juniores+allievi) è invece stato conquistato dalla quindicenne Beatrice Stagnaro, marchigiana che si è spinta fino a 44.97 metri per tenersi alle spalle Emma Veronese (43.12) e Martina Kukaszek (40.23).

Giovanni Frattini si è imposto nel giavellotto maschile con una spallata da 75.47 metri al primo tentativo. Il 22enne romagnolo, secondo azzurro di sempre con 83.61 nella passata stagione, ha preceduto Roberto Orlando (70.18) e il 19enne Lucio Visca (69.36). La gara di tiro del giavellotto femminile si è decisa all’ultimo turno con Paola Padovan che ha vinto rimontando dalla quarta piazza con una spallata da 54.09 metri, replicando il successo ottenuto dodici mesi fa. Alle sue spalle si sono piazzate Sara Zabarino (53.26) e Pascaline Adanhoegbe (52.46).

Nel giavellotto giovanile si è imposto Pietro Villa, Campione d’Europa under 18, con la misura di 66.92 metri (alla sua prima stagione da junior), mentre nel martello giovanile ha dettato legge Davide Camilli (67.54 metri). La rassegna tricolore funge da evento di preparazione alla Coppa Europa di lanci (15-16 marzo a Nicosia, Cipro).