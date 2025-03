A che ora Simone Deromedis oggi, skicross Craigleith 2025: programma 15 marzo, tv, streaming

Parola d’ordine: riscatto. Oggi, sabato 15 marzo, Simone Deromedis affronterà in quel di Craigleith (Canada) la gara-2 valida per la penultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross. Un appuntamento a dir poco fondamentale per l’azzurro, reduce da una sfortunata caduta ai quarti di finale nella prima prova.

Ad approfittare dell’errore del nativo di Trento è stato l’ormai diretto rivale per la classifica generale, ovvero il padrone di casa Reece Howden che, vincendo il primo appuntamento davanti ad Alex Fiva, Kevin Drury e Florian Wilmsmann, si è messo all’inseguimento del nostro portacolori. L’obiettivo per Simone sarà quindi quello di recuperare più punti possibili, in modo da trovarsi all’ultimo appuntamento di Idre Fjäll in una situazione ottimale.

Ricordiamo che il classe 2000 al momento ha un vantaggio di 60 punti rispetto ad Howden, secondo di un’incollatura su Wilmsmann, scivolato al terzo posto a – 68. Un passo falso nella giornata odierna potrebbe davvero costare caro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Simone Deromedis nel tabellone finale della gara-2 di Craigleith, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+ e in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SIMONE DEROMEDIS OGGI NELLO SKICROSS

Sabato 15 marzo

Ore 16.30 Skicross maschile a Craigleith, tabellone finale – Diretta streaming su Discovery Plus e Su RAI Play Sport 1

PROGRAMMA SKICROSS CRAIGLEITH: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus; RAI Play Sport 1

Diretta Live testuale: OA Sport