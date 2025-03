Skicross, Simone Deromedis cade a Craigleith ma resta in testa alla Coppa del Mondo. Howden vince e recupera

Simone Deromedis resta al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di skicross (disciplina dello sci freestyle) al termine della gara-1 di Craigleith (Canada), disputata su una neve ai limiti del praticabile e con temperature addirittura attorno ai 10 °C. Il fuoriclasse trentino, che si era presentato a questo appuntamento con 99 punti di vantaggio sul tedesco Florian Wilmsmann e 141 lunghezze sul canadese Reece Howden, si è però visto ridurre sensibilmente il proprio margine in graduatoria quando mancano tre gare al termine della stagione.

Il nostro portacolori è infatti caduto nella parte finale dei quarti di finale: in approccio a un salto è incappato in una brutta spigolata, si è girato in volo ed è andato a sbattere con la schiena sulla neve. Fortunatamente l’airbag si è aperto, ma le condizioni fisiche del 24enne sono ancora tutte da valutare: l’auspicio è che non si tratta di qualcosa di grave e che domani possa presentarsi al cancelletto di partenza per disputare la fondamentale gara-2 di questo appuntamento in terra nordamericana (ne seguiranno poi due a fine marzo in quel di Idre Fjall).

Il Campione del Mondo, che settimana prossima sarà chiamato a difendere il titolo iridato in Engadina (Svizzera), era scattato brillantemente e aveva ben interpretato la sezione tecnica iniziale, riuscendo a sopravanzare Florian Wilmsmann e mettendosi in buona posizione. Approcciando il settore più complicato, che proponeva un paio di curve a cortissimo raggio e che aveva già messo in difficoltà il nostro portacolori nelle qualificazioni e negli ottavi di finale, il tedesco ha teso una trappola al leader della classifica generale e la gara ha cambiato copione.

Simone Deromedis ha pagato dazio e ha subito il sorpasso da parte del canadese Kevin Drury, mentre il teutonico scappava via. La situazione si era fatta complicata in ottica passaggio del turno per l’atleta italiano, che poi nel finale ha commesso una sbavatura ed è caduto (speriamo davvero senza conseguenze per non compromettere l’intenso finale di stagione). L’azzurro si è piazzato in quattordicesima posizione (aveva il secondo tempo tra i quarti classificati nei quarti di finale) e ha portato a casa diciannove punti, mentre Florian Wilmsmann ha concluso al quinto posto e ne ha incamerati cinquanta.

Simone Deromedis svetta al comando con 818 punti e ora ha 60 lunghezze di vantaggio nei confronti del canadese Reece Howden, che ha vinto di forza la gara di casa davanti allo svizzero Alex Fiva e al connazionale Kevin Drury, tra l’altro dopo essere caduto ai quarti di finale. Florian Wilsmann è scivolato in terza posizione a 68 punti di distacco dal nostro portacolori: tutto si deciderà tra domani e i due appuntamenti di Idre Fjall, sperando che il Campione del Mondo non abbia avuto conseguenza dalla caduta di oggi.