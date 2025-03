Pagelle slalom femminile Sun Valley 2025: Shiffrin di un altro pianeta, Ljutic festeggia e ringrazia Liensberger e Rast

PAGELLE SLALOM FEMMINILE SUN VALLEY

Giovedì 27 marzo

MIKAELA SHIFFRIN 10(1): 10 come il voto per il dominio odierno. 101 come le vittorie in Coppa del Mondo. Prestazione stellare della fuoriclasse statunitense che, oltre a vincere a Sun Valley con distacchi ciclistici su tutte le rivali, pareggia un altro record. 86 successi tra slalom e gigante come Ingemar Stenmark. Leggendaria!

LENA DUERR 8: prima delle “umane”. Seconda a metà gara con 59 centesimi di ritardo da Shiffrin, chiude nella medesima posizione raddoppiando il distacco (+1.13). Non poteva fare di più. Quando la nativa del Colorado scia così non ce n’è per nessuna.

ANDREJA SLOKAR 7.5: che rimonta! Nella seconda manche accende il turbo ed è la più veloce. La slovena passa dal nono al terzo posto e sfiora addirittura il secondo per un solo centesimo. La conosciamo. Quando si accende è davvero impressionante. Peccato non lo faccia ogni volta…

KATHARINA LIENSBERGER 5.5: un quinto posto amaro alle spalle di WENDY HOLDENER (6.5, non molla mai). Cercava l’assalto alla Coppa di specialità ma non fa abbastanza. Con un secondo posto avrebbe vinto. Davvero una beffa per l’austriaca che chiude a quasi 2 secondi da Shiffrin e nella seconda manche perde un’altra posizione…

ZRINKA LJUTIC 5: vince la sua prima Coppa di slalom a soli 21 anni, ma che fatica! Chiude al decimo posto a 2.68 dalla vetta e ringrazia i passi falsi delle rivali per diventare regina dei rapid gates.

CAMILLE RAST 4: oggi proprio non c’era. A sua volta fallisce completamente l’assalto alla Coppa di specialità. 14a a metà gara, 14a alla fine. Davvero un finale sottotono di una stagione vissuta da protagonista.

LARA DELLA MEA 5.5: un 18° posto conclusivo che non può certo far stappare champagne ma, quantomeno, ha saputo risalire 2 posizioni nella seconda manche. Per l’unica italiana qualificata alle Finali è una piccola soddisfazione. Ok, piccolissima…