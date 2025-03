A che ora i Mondiali di speed skating oggi in tv: programma 15 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 15 marzo, andrà in scena la terza giornata di gare dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), si prospetta un day-3 particolarmente intenso e in cui la Nazionale italiana proverà a lasciare il segno nelle specialità che comporranno lo schedule iridato.

Gara particolarmente attesa saranno la Mass Start maschile con Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano al via. Il trentino è reduce dall’affermazione nell’atto finale della Coppa del Mondo e ha così conquistato il primato della Coppa di specialità. Andare a medaglia in questa circostanza, chiaramente, sarebbe la ciliegina sulla torta. Vorrà essere della partita anche Di Stefano, maggiormente in evidenza nei primi appuntamenti del massimo circuito.

Fari puntati poi su Francesca Lollobrigida che tenterà la carta dei 5000 metri, seppur in una distanza in cui non sarà facile rientrare nel novero del podio. L’azzurra, comunque, ci vorrà provare al cospetto di avversarie molto qualificate. A completare il cerchio in casa Italia sarà David Bosa nei 1000 metri uomini con l’obiettivo di ottenere un riscontro cronometrico soddisfacente.

La terza giornata dei Mondiali 2025 di speed skating sulle singole distanza e ad Hamar (Norvegia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 3 e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

MONDIALI SPEED SKATING OGGI IN TV

Sabato 15 marzo

14:00 1000m donne

14:45 1000m uomini

15:37 5000m donne

16:48 Mass Start uomini

ITALIANI IN GARA

Sabato 15 marzo

14:00 1000m donne – Nessuna italiana

14:45 1000m uomini – David Bosa

15:37 5000m donne – Francesca Lollobrigida

16:48 Mass Start uomini – Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport