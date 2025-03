A che ora i Mondiali di speed skating oggi in tv: programma 14 marzo, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri quattro titoli iridati ad Hamar, in Norvegia, oggi, venerdì 14 marzo, nei Mondiali 2025 di speed skating: sono in programma, sia per il settore maschile che per il comparto femminile, le team pursuit ed i 500 metri.

Nel team pursuit femminile il terzetto dell’Italia sarà composto da Francesca Lollobrigida, Giorgia Aiello ed Alice Marletti, mentre nel team pursuit maschile dovranno difendere il titolo iridato Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini. Nei 500 metri femminili sarà in gara Serena Pergher, infine nei 500 metri maschili sarà al via David Bosa.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING 2025

Venerdì 14 marzo

19.00 Speed skating, Mondiali Hamar: 2a giornata – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

19.00 Team pursuit femminile (Italia – Francesca Lollobrigida, Giorgia Aiello, Alice Marletti)

19.25 Team pursuit maschile (Italia – Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Andrea Giovannini)

20.07 500 metri femminili (Serena Pergher)

20.46 500 metri maschili (David Bosa)

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.