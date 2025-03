Speed skating, Francesca Lollobrigida chiude in bellezza un Mondiale da sogno con il bronzo nella mass start

Si chiude con un’altra medaglia per l’Italia la rassegna iridata di speed skating: ad Hamar, in Norvegia, sul ghiaccio dell’Olympic Hall, Francesca Lollobrigida, dopo aver trionfato nei 5000 metri, conquista il bronzo nella mass start, gara che fa calare il sipario sui Mondiali 2025 su singole distanze.

In una gara oltremodo tattica, con alcuni cambi di ritmo portati soltanto da atlete di seconda fascia in vista degli sprint intermedi, la grande attesa è tutta per la volata finale, con le big che si nascondono nella pancia del gruppo senza mai prendere l’iniziativa in prima persona.

Gli indugi vengono definitivamente rotti a due giri dal termine, con Francesca Lollobrigida che per un attimo resta intruppata nella pancia del gruppo e deve inseguire, soprattutto dovendo impostare una traiettoria esterna: scappano via la neerlandese Marijke Groenewoud e la canadese Ivanie Blondin, ma l’azzurra è terza.

La volata finale vede imporsi proprio la neerlandese Marijke Groenewoud, che vince in 8:23.17 ed incamera 60 punti, rifilando 0.20 alla canadese Ivanie Blondin, seconda in 8:23.37, con 40, mentre per il bronzo non ci sono rivali per Francesca Lollobrigida, terza in 8:23.58, a 0.41, con 20 punti. Alice Marletti è 22ma in 8:33.03.

La rassegna iridata si chiude dunque per l’Italia con cinque medaglie: tre ori, maturati grazie ai successi della stessa Lollobrigida sui 5000, di Andrea Giovannini nella mass start e di Davide Ghiotto sui 10000, l’argento centrato nella team pursuit da Giovannini, Ghiotto e Michele Malfatti, ed il bronzo di Lollobrigida nella mass start.

ORDINE D’ARRIVO MASS START FEMMINILE

1 1 / 258 Marijke Groenewoud NED 8:23.17 60

2 4 / 204 Ivanie Blondin CAN 8:23.37 40

3 5 / 235 Francesca Lollobrigida ITA 8:23.58 20

4 3 / 218 Binyu Yang CHN 8:23.97 10

5 2 / 282 Mia Manganello USA 8:24.14 6

6 9 / 279 Kaitlyn McGregor SUI 8:35.96 4

7 18 / 243 Ayano Sato JPN 8:24.16 3

8 10 / 208 Valerie Maltais CAN 8:24.99 3

9 7 / 214 Wenjing Jin CHN 8:32.80 3

10 14 / 203 Fran Vanhoutte BEL 8:41.36 3

11 12 / 278 Ramona Härdi SUI 8:30.00 2

12 8 / 232 Michelle Uhrig GER 8:53.82 2

13 13 / 274 Natalia Jabrzyk POL 8:32.14 1

14 17 / 253 Ji-Woo Park KOR 8:24.94

15 6 / 283 Greta Myers USA 8:27.30

16 21 / 240 Momoka Horikawa JPN 8:27.52

17 11 / 257 Elisa Dul NED 8:28.28

18 16 / 201 Sandrine Tas BEL 8:28.28

19 19 / 266 Aurora Grinden Løvås NOR 8:28.78

20 15 / 227 Josie Hofmann GER 8:31.62

21 20 / 221 Zuzana Kuršová CZE 8:32.78

22 22 / 237 Alice Marletti ITA 8:33.03

23 23 / 225 Violette Braun FRA 7:59.65

24 24 / 275 Olga Piotrowska POL 7:55.38