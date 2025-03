Medagliere Mondiali speed skating 2025: Italia seconda con 3 ori e 5 podi!

Ad Hamar, in Norvegia, si sono svolti i Mondiali 2025 di speed skating su singole distanze: al termine delle 16 gare in programma l’Italia ha chiuso al secondo posto nel medagliere alle spalle dei Paesi Bassi, che hanno dominato, conquistando la metà degli ori in palio.

L’Italia ha concluso la rassegna iridata con cinque medaglie: tre ori, maturati grazie ai successi di Francesca Lollobrigida sui 5000, di Andrea Giovannini nella mass start e di Davide Ghiotto sui 10000, l’argento centrato nella team pursuit da Giovannini, Ghiotto e Michele Malfatti, ed il bronzo di Lollobrigida nella mass start.

MEDAGLIERE MONDIALI SPEED SKATING 2025