24 Ore Le Mans, 62 auto confermate nell’entry list 2025

Saranno 62 le vetture che parteciperanno alla 93ma edizione della 24 Ore Le Mans, quarta tappa del FIA World Endurance Championship 2025. ACO ha ufficialmente svelato le Hypercar, le LMP2 e le LMGT3 protagoniste il prossimo giugno per una nuova sfida sul ‘Circuit della Sarthe’.

Come accade nel Mondiale, Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW saranno raggiunti nella classe regina da Aston Martin che vinse in Francia nel lontano 1959. Il costruttore inglese si unisce allo schieramento che a differenza del FIA WEC vedrà l’aggiunta di due Cadillac e di due Porsche.

Il marchio americano porterà in aggiunta alle V-Series.R di Hertz Team JOTA l’auto n. 311 Whelen Engineering (Action Express Racing) e la n. 101 Wayne Taylor Racing, entrambe regolarmente impegnate in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC). Nell’ordine gli equipaggi verranno composti da Jack Aitken/Felipe Drugovich/Fred Vesti e dal tridente composto da Jordan Taylor/ Ricky Taylor/Filipe Albuquerque.

Per il terzo anno consecutivo avremo anche tre Porsche ufficiali targate Porsche Penske Motorsport. L’ultima unità arriva dagli USA come le Cadillac, il marchio di Stoccarda ha ottenuto il posto extra grazie al titolo nell’ultima edizione del campionato statunitense più importante per quanto riguarda le GT ed i prototipi.

Ricordiamo che ACO, organizzatore della maratona francese, ha consegnato altri dieci inviti ad alcuni selezionati protagonisti in base ai risultati ottenuti nell’European Le Mans Series 2024 (ELMS), nell’Asian Le Mans Series 2024/25 (ALMS), nella classe Bronze Cup del GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe) e nel già citato IMSA WTSC.

In merito citiamo AO by TF ORECA LMP2 (1° posto ELMS LMP2 2024), Inter Europol Competition ORECA LMP2 (2° posto ELMS LMP2 2024), Iron Lynx Mercedes AMG GT3 EVO (1° posto ELMS GT 2024), AF Corse ORECA LMP2 (1° posto ELMS LMP2 PRO AM 2024) RLR MSport ORECA LMP2 (1° posto ELMS LMP3 2024), Manthey Porsche 992 GT3-R (1° posto ALMS GT 2024/25), Algarve Pro Racing ORECA LMP2 (1° posto ALMS LMP2 2024/25) e Tempesta Racing Ferrari 296 GT3 (1° posto Bronze Cup GTWC Europe 2024). A questi si aggiungono la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R AWA di Orey Fidani (Bob Akin Award – IMSA GTD) e l’Oreca 07 Gibson LMP2 Inter Europol Competition di Nick Boulle (Trueman Award – IMSA LMP2).

Ricordiamo che l’invito è per la squadra che può liberamente scegliere successivamente con quale auto correre. Iron Lynx, ad esempio, vinse il titolo ELMS in GT con Lamborghini, ma correrà a Le Mans con una terza Mercedes AMG GT3 EVO oltre alle due che corrono regolarmente nel FIA WEC.

Rispetto allo schieramento che vediamo abitualmente nel FIA WEC, composto da 36 auto divise in Hypercar ed in LMGT3, ci saranno ancora una volta le LMP2. In totale scenderanno in pista 17 ORECA 07 Gibson nella classe citata, 9 previste nella specifica LMP2 PRO AM.

Per i colori italiani spiccano le due Ferrari 499P ufficiali nella classe regina oltre alla privata n. 83 AF Corse. Il marchio di Maranello insegue l’ipotetico 12mo acuto nella propria storia, il terzo consecutivo dopo le imprese del 2023 e nel 2024 rispettivamente con l’auto n. 51 e con la Rossa n. 50.

AF Corse correrà anche in LMP2 come già citato oltre all’impegno in LMGT3 con le due Ferrari 296 GT3 targate VISTA. Presenti nell’entry list anche le tre Mercedes AMG GT3 EVO di Iron Lynx insieme alla Ferrari n. 57 della squadra elvetica Kessel Racing e l’auto n. 150 Richard Mille AF Corse.

Nella lista di riserva, in caso di necessità, ci sono per ora la Proton Competition Porsche 963, GR Racing Ferrari 296 GT3, DKR Engineering ORECA LMP2, Duqueine Team ORECA LMP2, JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 e Vector Sport ORECA LMP2.