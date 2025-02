Yassin Bandaogo si è messo in grandissima mostra durante i Campionati Italiani Indoor under 23, correndo i 60 metri in 6.63: al PalaCasali di Ancona ha migliorato di due centesimi il proprio personale e si è fermato a cinque centesimi dal record italiano di categoria che Filippo Tortu detiene da ormai sei anni. Il minimo per gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) è lontano soltanto tre centesimi.

Il velocista veneto, nato a Thiene da genitori originari del Burkina Faso, ha raccontato il suo successo durante l’ultima puntata di Sprint2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Durante il riscaldamento c’era un po’ di tensione, dissi all’allenatore che non pensavo che avrei fatto il grande tempo ma lui mi ha tranquillizzato. In finale ho fatto il personale di due centesimi e non me lo aspettavo. Finita la finale c’era rammarico perché l’obiettivo di quest’anno è 6.60, speriamo che arrivi. Il minimo per gli Europei è quello, penso che le possibilità ci siano e raggiungere gli Europei assoluti sarebbe un grande traguardo per me“.

Il 21enne ha raccontato i suoi inizi e ha spiegato il suo rapporto con le gare outdoor (il suo personale sui 100 metri è di 10.51): “Iniziai col calcio a sei anni e lo praticai più o meno per dieci anni, fino a quando vinsi il primo campionato cadetto e lì iniziai a fare solo atletica. In questi anni durante la stagione in sala sono riuscito a esprimermi al meglio, ma negli ultimi tre anni ho sempre avuto problemi fisici alle outdoor. L’anno scorso ad Ancona mi ero rotto il polso in semifinale e la stagione all’aperto fu un po’ difficile, l’anno prima ancora una microfrattura al piede e nel 2022 delle infiammazioni. Speriamo che questo sia l’anno buono. Forse sono portato di più per i 60 metri? Magari è vero, sono un ragazzo abbastanza esplosivo, ma sono sicuro che posso dire la mia anche sui 100 metri, speriamo che la salute mi assista“.

Yassin Bandaogo ha parlato anche dei prossimi appuntamenti: “Non sono programmate gare prima degli Assoluti (22-23 febbraio, n.d.r.), ma si potrebbe aggiungere una gara. L’obiettivo è quello di fare bene, ci sarà molta competizione con Randazzo, Melluzzo e Baffour. L’obiettivo è anche quello di vincere, non vedo tutta questa grande differenza tra me e gli altri, si vedrà lì chi sarà il più forte. Ci sono i Mondiali di Tokyo a fine stagione, non sarà semplice ma cercherò di guadagnarmi un posto almeno in staffetta“.

Un passaggio sulle differenza di allenamento tra l’anno scorso e la nuova stagione: “Gli allenamenti sono più o meno quelli, in palestra i carichi sono aumentati. Abbiamo inserito esercizi diversi, qualcuno con gli elastici e qualcuno che sollecita meno i femorali, mi sento meglio fisicamente. Anche con il supporto del nutrizionista mi trovo bene“.

Il velocista ha ben chiaro quali sono i suoi sogni: “Correre con la Nazionale maggiore, spero di farlo già a marzo agli Europei Indoor. Le Olimpiadi sono tra tre anni a Los Angeles, spero di stare bene e di guadagnarmi un posto: è l’obiettivo più grande che un atleta possa porsi. E magari anche vincere qualche medaglia con la Nazionale maggiore e con quella giovanile agli Europei U23 di quest’estate. Ho corso le 4×100 a livello societario, ma mai con la Nazionale perché con la maglia azzurra ho corso solo gli Europei U20 di Gerusalemme e non corsi la staffetta a causa di un infortunio“.