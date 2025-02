L’Italia scopre Yassin Bandaogo: velocista spumeggiante, accarezza il record di Tortu

L’Italia scopre un nuovo nome nella velocità: Yassin Bandaogo ha vinto i 60 metri ai Campionati Italiani Indoor under 23, correndo in 6.63 sul rettilineo del PalaCasali di Ancona. Il fresco 21enne (ha spento le candeline il giorno dell’Epifania) ha ritoccato di un paio di centesimi il proprio personale siglato due settimane fa sempre nel capoluogo marchigiano e si è così fermato a cinque centesimi dal record italiano di categoria che Filippo Tortu detiene da ormai sei anni (6.58 datato 20 gennaio 2019, quando crollò il primato di Francesco Scuderi dopo ventuno anni).

Nato a Thiene (in provincia di Vicenza) da genitori originari del Burkina Faso, il poliziotto è cresciuto nel quartiere della Ca’ Pajella e aveva incominciato il proprio cammino sportivo dedicandosi al calcio, lasciato poi per dedicarsi completamente all’atletica leggera. Allenato da Umberto Pegoraro, vanta un personale di 10.51 sui 100 metri, ma ora sembrano esserci tutti i margini per potersi migliorare anche sul rettilineo all’aperto.

Yassin Bandaogo è per il momento il secondo italiano dell’anno sulla distanza in questa stagione alle spalle di Stephen Awuah Baffour (6.61, oggi era annunciato in gara ma poi non si è presentato ai blocchi di partenza) e si è fermato ad appena tre centesimi dal minimo per gli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Alle sue spalle si sono piazzati Junior Tardioli (6.70) e Andrea Bernardi (6.74).