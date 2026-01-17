LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica che si disputa al PalaCasali di Ancona ed è valevole come tappa Challenger del circuito World Indoor Tour. Attesa protagonista dell’appuntamento sarà Larissa Iapichino, al debutto stagionale nel salto in lungo.

L’atleta azzurra è reduce da un 2025 nel quale si sono alternate grandi soddisfazioni, il salto di Palermo che le ha consentito di superare i sette metri per le prima volta in carriera e il secondo titolo consecutivo alle Finali di Diamond League, e la cocente delusione per aver totalmente fallito, mancando l’accesso alla finale, l’appuntamento con i Mondiali all’aperto di Tokyo.

Iapichino è pronta a rimettersi in gioco per voltare definitivamente pagina ed inizia il suo 2026 da un test di buon livello nel quale le avversarie più accreditate saranno la primatista egiziana Esraa Owis (6.75) e la polacca Magdalena Bokun (6.71 il personale). Il salto in lungo non è però l’unica gara in grado di offrire spunti interessanti.

Sarà al via della gara dei 60 metri maschili il campione europeo 2023 Samuele Ceccarelli: i suoi avversari più accreditati sono il cubano Jenns Fernandez e i compagni di squadra Filippo Randazzo, il campione italiano assoluto in carica Yassin Bandaogo, Stephen Awuah Baffour, Junior Tardioli ed i fratelli Francesco e Daniele Inzoli. Promette di essere interessante il duello sui 400 tra Elisa Coiro e la slovena Anita Horvat, protagoniste del duello per la medaglia di bronzo nella finale degli Europei indoor di Alpedoorn dello scorso anno.

Gli aggiornamenti inizieranno alle 16.30.