Atletica

Atletica, Serena Di Fabio riparte con un record italiano U20. Stoccate di Pagliarini, Bandaogo e Inzoli

Pubblicato

5 minuti fa

il

Serena Di Fabio
Serena Di Fabio / Grana/FIDAL

La prima giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona, ha riservato una serie di prestazioni decisamente convincenti, a cominciare dal record nazionale under 20 dei 3.000 metri di marcia siglato da Serena Di Fabio. L’argento europeo di categoria si è espressa in 12:40.77 e ha tolto oltre sei secondi al già suo primato timbrato lo scorso inverno (12:46.60), ma sul fronte del tacco e punta vanno annotati anche i riscontri della promessa Giulia Gabriele (12:31.81) e dello junior Alessio Coppola (19:30.77).

Riflettori puntati sui 60 metri con i sigilli di Alice Pagliarini (7.30) e Yassin Bandaogo (6.65) tra gli under 23 e di Daniele Inzoli (6.72) e Carlotta Suppini (7.40, battuta Margherita Castellani per tre millesimi) tra le promesse. Leonardo Scalon è diventato il secondo italiano under 20 di sempre nel salto con l’asta (5.35 metri), mentre Alessandro Casoni e Valerio Ciaramella si sono prodigati in un bel spalla a spalla sui 1500 juniores (3:57.35 per entrambi, separati da appena quattro millesimi).

La storia del giorno è quella di Mah Seye, che ha vinto il titolo nel salto in lungo under 23 con la misura di 6.10: suo nonno paterno era Abdoulaye Seye, medaglia di bronzo sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960 nella gara vinta da Livio Berruti. Anna Musci (15.48) e Trinchera Lotto (16.39) hanno avuto la meglio nelle gare di getto del peso, Aldo Rocchi ha fatto suo il salto in lungo promesse con un balzo da 7.72 metri.

