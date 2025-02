WTA Singapore 2025, risultati 1° febbraio: l’ultimo atto sarà tra Ann Li ed Elise Mertens

Saranno la statunitense Ann Li e la numero 2 del seeding, la belga Elise Mertens, a contendersi il titolo dei Singapore Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250, che domani vivrà l’ ultimo atto del tabellone di singolare femminile sul cemento indoor asiatico.

Nella parte alta del tabellone la statunitense Ann Li approfitta del ritiro della numero 1 del seeding, la russa Anna Kalinskaya, giunto dopo 58′ sullo score di 7-6 (2) 1-0 per la nordamericana. Dopo un primo set tiratissimo e risolto soltanto al tiebreak, la russa, non al meglio, cede il servizio in apertura di secondo parziale e, sotto di un set ed un break, alza bandiera bianca.

Nella parte bassa del main draw la numero 2 del seeding, la belga Elise Mertens, liquida la numero 4 del tabellone, la cinese Xinyu Wang, col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. Entrambi i set hanno un canovaccio molto simile, con uno scambio di break seguito dall’allungo decisivo della belga, che toglie il servizio alla cinese nell’ottavo gioco del primo set e nel nono game della seconda partita.

WTA 250 SINGAPORE – RISULTATI 1° FEBBRAIO

Semifinali

Ann Li (Stati Uniti) b. Anna Kalinskaya (Russia, 1) 7-6 (2) 1-0 ritiro

Elise Mertens (Belgio, 2) b. Xinyu Wang (Cina, 4) 6-3 6-4