WTA Singapore 2025, Mertens e Wang avanzano ai quarti di finale, torna in auge Teichmann

Si chiude il quadro dei quarti di finale del torneo WTA di Singapore, con le quattro partite che decretano dunque le otto partecipanti alla fase finale delle ostilità. Così come Anna Kalinskaya, resiste anche Elise Mertens: la seconda testa di serie del seeding batte in rimonta la tedesca Tatjana Maria e ottiene il pass per il match contro la colombiana Camila Osorio.

Più facile invece la partita per la cinese Xinyu Wang, che supera di slancio Maya Joint tornando tra le migliori otto di un torneo a distanza di tre mesi e mezzo, quando arrivò alle semifinali di Wuhan; a sbarrarle la strada la rediviva Jil Teichmann che, prendendosi lo scalpo di Olivia Gadecki, si riavvicina alla top 100, che non frequenta dal giugno 2023.

Nel secondo spicchio del tabellone vediamo invece avanzare Kimberley Birrell: partita tiratissima con la muscolare Hailey Baptiste che deve arrendersi in tre set. L’australiana dunque si guadagna il diritto di sfidare Ann Li per un posto in semifinale.

WTA SINGAPORE, RISULTATI 30 GENNAIO

K. Birrell b. H. Baptiste 6-7 6-3 7-5

E. Mertens b. T. Maria 6-7 6-3 6-1

Xin. Wang b. M. Joint 6-4 6-2

J. Teichmann b. O. Gadecki 6-4 6-4