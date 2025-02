WTA Singapore 2025: Elise Mertens conquista il titolo battendo Ann Li in finale

Elise Mertens conquista il nono titolo in carriera. La belga batte con il punteggio di 6-1 6-4 l’americana Ann Li e riesce a trovare, alla seconda finale dell’anno, una gioia che la porta al 31° posto del ranking WTA in un’ora e 21 minuti. Successo netto anche nel suo complesso, dato che la vincitrice ha perso soltanto un set in tutto il torneo.

Primo set praticamente senza storia, quello che si vede in una Singapore che ha anche un po’ di fortuna: fuori piove, e anche forte, ma qui si è indoor e di problemi non ce ne sono. Come non ne ha Mertens, padrona di ogni zona del campo nel parziale d’apertura, che domina in maniera davvero per lei semplice. Nei primi giochi non c’è praticamente storia: alla belga tutto riesce fino al 5-1, poi arriva un game un po’ più lottato, ma che certifica il 6-1 in poco più di 20 minuti. Per rendere l’idea: 12 errori gratuiti per Li, uno solo per Mertens.

L’americana, però, riesce a riprendersi nel secondo set. Non inizialmente perlomeno, dato che il break della nativa di Leuven arriva lo stesso. Sul 6-1 2-0, però, qualche cosa in Li si smuove, e sul 2-1 arriva il controbreak dopo un game durissimo vinto dalla giocatrice di King of Prussia (vicino Philadelphia, anche qui zona di confine della Pennsylvania). A questo punto la statunitense gioca un po’ più tranquilla, riuscendo più volte a trovare soluzioni di dritto. Tutto pare funzionare fino al 4-4 e poi 5-4 Mertens, quando un errore di Li porta la belga al match point. Altro dritto sbagliato, questo in avanzamento, e finisce il match.

Al di là di tutto, bassa percentuale di prime chiaramente pagata da Li, con un 55,2%-75% difficilmente gestibile soprattutto se i punti sulla seconda vinti sono 10/26 contro 7/13 (numeri diversi, ma rapporti ben differenti). Al di là di questo settimana da ricordare sia per l’una che per l’altra.