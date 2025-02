WTA Linz, in finale ci vanno le sfavorite: Yastremska e Alexandrova vincono nettamente

Le semifinali del WTA 500 di Linz sul veloce austriaco vedono prevalere le sfavorite. In finale approdano infatti Dayana Yastremska ed Ekaterina Alexandrova che si sono sbarazzate in maniera anche piuttosto nettamente delle loro avversarie odierne.

Programma che è cominciato con l’assolo da parte di Yastremska che ha battuto con il punteggio di 6-1 6-4 una Clara Tauson in evidente disarmo dal punto di vista della preparazione atletica. Se il tennis della giocatrice danese è spesso aggressivo e ha dei colpi per far male, non si può dire altrettanto della qualità negli spostamenti. L’ucraina ha colpito bene la palla, ha mosso la sua avversaria e ha dominato in lungo e in largo, annullando anche le nove palle break proposte al servizio.

Nettissimo e sorprendente anche il successo di Alexandrova che ha spazzato via Karolina Muchova con un secco 6-0 6-4 in un’ora e un quarto.

Tanti gli errori commessi oggi dalla ceca, evidentemente fuori ritmo dopo il match più dispendioso giocato ieri contro Potapova. Dall’altra parte una versione davvero solidissima della russa, che quando spinge e le sue accelerazioni rimangono in campo, ecco che può diventare un pericolo per chiunque. Anche lei non ha mai perso il servizio: quattro palle break concesse e quattro salvate.