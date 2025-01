WTA Linz, Muchova apre con il successo, ok Yastremska, fuori a sorpresa Svitolina!

Terza giornata di tabellone principale del WTA 500 di Linz che ha visto concludersi tutti gli incontri di ottavi di finale. E’ stato il giorno dell’esordio della testa di serie numero 1 Karolina Muchova: la ceca non ha avuto particolari problemi nello sbarazzarsi della spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Una prestazione senza particolari passaggi a vuoto per la n.19 del mondo che domani troverà Anastasia Potapova.

Fuori invece la testa di serie numero 2 Elina Svitolina: l’ucraina, reduce da un ottimo Australian Open concluso con i quarti di finale, è stata sconfitta dalla russa Anna Blinkova con un doppio 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Tanti i break e contro-break, specie nel primo set, ma l’ex campionessa degli Internazionali d’Italia non è mai riuscita a trovare continuità. Blinkova troverà Clara Tauson.

Convince la numero 4 del seeding Ekaterina Alexandrova: secco 6-3 6-2 quello rifilato alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich in un’ora e venti minuti di gioco, gestendo e rimanendo sempre al comando del match, perdendo solo una volta il servizio sul 4-2 del primo set. Troverà Petra Martic che è venuta fuori da una bella battaglia contro Elina Avanesyan: 6-4 4-6 7-5 in quasi tre ore di gioco, con la croata che si era fatta rimontare da 4-1 a 4-5 nel terzo, ma ha mantenuto i nervi saldi.

Infine è arrivata la vittoria di Dayana Yastremska che ha sconfitto 7-5 6-1 la croata Antonia Ruzic: un primo set particolarmente tirato per poi andare via liscia nel secondo parziale e conquistare un successo meritato. Domani troverà Maria Sakkari.