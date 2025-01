WTA Linz, Muchova fatica e avanza, fuori Sakkari, bene Tauson

Giornata intensa quella dedicata ai quarti di finale del WTA 500 sul veloce indoor di Linz. Un venerdì che non ha regalato grandissime sorprese, con la testa di serie numero 1 Karolina Muchova ancora vincente, seppur con qualche difficoltà, contro la russa Anastasia Potapova: finisce 6-3 3-6 6-3 in favore della tennista ceca in poco più di due ore di gioco. Muchova che si è vista complicare il match per un passaggio a vuoto a metà secondo set, ma ha perso una sola volta al servizio.

Al prossimo turno affronterà Ekaterina Alexandrova che ha rimontato contro Petra Martic e ha vinto con il punteggio di 3-6 6-2 6-2. Dopo un avvio ricco di errori, la russa ha trovato stabilità con il suo tennis e ha ottenuto un meritato successo.

Battuta d’arresto pesante per la testa di serie numero 3 Maria Sakkari che ha ceduto di schianto contro l’ucraina Dayana Yastremska: finisce 7-5 6-0 in favore nell’ucraina che sta colpendo benissimo la palla durante questa settimana e sembra davvero essere in ritmo. Ennesima sconfitta per l’ellenica che non riesce a uscire dalla sua crisi e dalla sua involuzione.

Yastremska affronterà Clara Tauson: la danese è sempre più in ascesa e ha battuto 6-4 6-3 Anna Blinkova dominando il match e trovando il break nei momenti decisivi di entrambi i set. Il veloce indoor sembra la condizione ideale per una tennista che stava facendo fatica ad emergere e sta trovando i pezzi per far brillare il suo tennis.