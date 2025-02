WTA Dubai 2025: sorpresa Cirstea, Anisimova e Ostapenko subito fuori

Quest’oggi all’Aviation Club Tennis Centre di Dubai non ci si è di certo annoiati. A partire da questa mattina infatti è andato nuovamente in scena, in quella che è stata la seconda giornata, il WTA 1000 di Dubai, edizione 2025. La manifestazione che si sta tenendo nella capitale dell’Emirato di Dubai ha regalato emozioni e tante tenniste impegnate in match interessanti. Ad aprire le danze sono state Anastasia Potapova e Beatriz Haddad Maia. Quest’ultima, atleta brasiliana numero 16 nel ranking mondiale, è stata subito estromessa dal torneo. Decisiva la vittoria della russa con il punteggio di 6-3 6-0, che ha quindi concesso all’avversaria solamente tre game.

Buona la prova di Diana Shnaider che con un netto e doppio 6-2 si è imposta su Magdalena Frech. Subito fuori invece Irina-Camelia Begu, caduta sotto i colpi, letali, della tedesca Eva Lys. Due ore e 35 minuti di gioco intensissime: il tabellone finale recitava 5-7 7-5 6-3 a favore di Lys. Vera e propria sorpresa nel match successivo. La beneficiaria della wild card Sorana Cirstea, numero 89 al mondo, ha eliminato dal Dubai Duty Free Tennis Championships la numero 10 del seeding nonché numero 11 del ranking WTA Daria Kasatkina. 6-1 6-4 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco.

Al turno successivo avanzeranno anche Marta Kostyuk e Clara Tauson che hanno tagliato fuori dal torneo emiratino rispettivamente Katerina Siniakova (punteggio di 6-3 6-4 a favore dell’ucraina) e Rebecca Sramkova (7-6 6-0). Victoria Azarenka in rimonta ha affrontato e battuto 2-6 7-6 6-4 Anhelina Kalinina. A salutare il torneo sono state anche Jelena Ostapenko e Amanda Anisimova. La prima, finalista del primo WTA 1000 stagionale che si è giocato a Doha, è stata eliminata da Moyuka Uchijima con il punteggio di 6-3 6-3.

Anisimova invece, vincitrice del WTA di Doha, il primo 1000 nella sua carriera, ha probabilmente patito la stanchezza fisica e mentale del torneo precedente ed è stata eliminata con un netto 6-2 6-3 durante il derby con McCartney Kessler. Ekaterina Alexandrova ha salutato Dubai dopo aver perso contro la connazionale Veronika Kudermetova: 6-3 4-6 3-6. Buona la prova di Peyton Stearns che con lo score di 7-6 6-4 ha estromesso dal torneo Ons Jabeur. Infine Mirra Andreeva, numero 12 del seeding, si è imposta 6-2 6-1 su Elina Avanesyan, chiudendo la giornata a Dubai.