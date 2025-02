WTA Dubai 2025, clamorosa eliminazione di Aryna Sabalenka. Rybakina e Swiatek ai quarti di finale

Calato il sipario su questa nuova giornata di incontri nel WTA1000 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi, il torneo è stato scosso da un’eliminazione eccellente, cioè della n.1 del ranking, Aryna Sabalenka. Dopo l’uscita di scena al primo turno a Doha contro la russa Ekaterina Alexandrova, Sabalenka è stata eliminata negli ottavi di finale odierni dalla danese Clara Tauson (n.38 del ranking), col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 24 minuti di partita.

Una prestazione incolore per la nativa di Minsk, che avrà di che pensare dopo quanto accaduto nelle ultime due settimane. Riscontri inaspettati che si sono riverberati proprio nell’incontro accoppiato con quello della n.1 del mondo. Si parla della sfida tra Jessica Pegula (n.5 del seeding) e la ceca Linda Noskova (n.35 WTA). Quest’ultima ha prevalso col punteggio di 6-3 7-6 (8) e si giocherà i quarti con Tauson.

Missione compiuta invece per Iga Swiatek e Elena Rybakina. La polacca (n.2 del ranking) ci ha messo un set per ingranare, prima di travolgere l’ucraina Dayana Yastremska (n.48 del mondo) col punteggio di 7-5 6-0 in 1 ora e 32 minuti di gioco. Swiatek se la vedrà contro la russa Mirra Andreeva nei quarti di finale, visto il successo della n.12 del seeding contro l’americana Peytons Stearns.

Decisamente più sofferta l’affermazione della kazaka (n.6 del seeding) contro la spagnola Paula Badosa (testa di serie n.9), sullo score di 4-6 7-6 (8) 7-6 (2) in 2 ore e 51 minuti di gioco. Una dura lotta vinta Rybakina, che affronterà l’americana Sofia Kenin, a segno contro Jasmine Paolini. Toscana affossata da un infortunio alla caviglia (6-4 6-0).

Doppio impegno letale per Emma Navarro (n.9 del mondo). La statunitense ha piegato la svizzera Belinda Bencic (n.66 del ranking) sullo score di 7-6 (6) 2-6 6-3 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Partita combattuta, in cui la completezza tennistica di Navarro è stata la carta vincente. Tuttavia, nel secondo match odierno affrontato per la pioggia, Navarro ha ceduto il passo alla rumena Sorana Cirstea (n.89 del mondo), a segno per 7-6 (5) 3-6 7-5. Pertanto sarà Cirstea a confrontarsi contro la ceca Karolina Muchova nei quarti di finale.